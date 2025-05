El mensaje en clave del casco de Alonso por Barcelona

El casco que luce Fernando Alonso este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco lleva una curiosa inscripción en el lateral. La frase, en inglés, ("Seven days to go..") va acompañada de la silueta del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Para muchos quizá no tenga mayor trascendencia que un simple recordatorio del piloto español en vísperas del gran premio de casa. Pero también hay quien se ilusiona con un mensaje muy particular que llega en plenas negociaciones del circuito de Montmeló por renovar su acuerdo con la Fórmula 1.

Días atrás, una delegación del Circuit encabezada por su director Josep Lluís Santamaría se reunió en el circuito de Imola con el equipo de la FOM que preside Stefano Domenicali y aunque lógicamente no trascendió el contenido de las conversaciones, los responsables del trazado catalán se mostraron esperanzados.

El mismo tono de optimismo moderado se desprendió de las declaraciones del presidente de Fira Circuit y Conseller de Treball i empresa Miquel Samper en la presentación de la 35ª edición consecutiva del Gran Premio de España en Barcelona.

“Sabemos que se acaba el contrato con la F1 el próximo año y estamos negociando la prórroga, aunque a menudo el éxito suele llegar trabajando en silencio. Llevamos mucho tiempo hablando con Liberty y las conversaciones son francas y sinceras. En esta línea, las cosas deberían salir bien, pero por ahora no podemos dar más datos”, comentó Samper.

En este contexto cabe preguntarse si en el marco del gran premio, dentro de siete días, habrá algún anuncio oficial al respecto. ¿El mensaje de Alonso será una pista?