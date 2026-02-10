Mensaje claro de la FIA en plena guerra por los motores: “Queremos que la gente compita en la pista”

En vísperas del pistoletazo de salida oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1, que arranca en Bahréin este miércoles con los primeros test, la polémica que ha rodeado 'El Gran Circo' durante las últimas semanas sigue trayendo cola. Y no es otra que la 'laguna' en los motores de Mercedes, una supuesta ventaja para la escudería que la FIA se encuentra revisando y que sigue dando nuevos capítulos con el paso de las jornadas. En las últimas horas, ha sido Nikolas Tombazis, responsable técnico de la FIA para el área de monoplazas, quien se ha pronunciado sobre el asunto.

Cabe recordar que de cara a esta próxima temporada, la relación de compresión de los motores, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido de 18:1 a 16:1. La polémica saltó a finales del pasado mes de diciembre, cuando surgió el rumor de que Mercedes habría logrado cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, como lo mide la FIA, mientras que aumentaría en condiciones más calientes, cuando el monoplaza echa a rodar en el asfalto.

Esto provocó un auténtico malestar entre fabricantes como Audi, Ferrari y Honda, que consideran que esto daría cierta ventaja a Mercedes, por lo que han presentado quejas formales ante la máxima federación del automovilismo en las últimas semanas. Una resolución que tendría que llegar de forma inminente, puesto que para el resto de equipos el tiempo corre en contra teniendo en cuenta que queda un mes para el primer Gran Premio de la temporada, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Albert Park (Australia).

En un video compartido en el canal de YouTube de la FIA, Tombazis asegura que la responsabilidad del máximo organismo en este nuevo cambio de reglamento que afronta la categoría es asegurarse de que "los monoplazas compitan legalmente", puesto que "hay cosas nuevas que debemos supervisar en términos de conformidad".

"Hay ingenieros muy inteligentes"

El responsable del área de monoplazas apunta que uno de los objetivos es asegurarse de que se cumplan las normas. Y también quiso señalar la "astucia" de algunos ingenieros de lograr conseguir ventajas dentro de las lagunas del reglamento, como sería el caso de la nueva unidad de potencia de Mercedes. "Dado que hay ingenieros muy inteligentes y que siempre buscan encontrar una ventaja, algunos han ideado una forma de aumentar la relación de compresión potencialmente cuando el motor está caliente, y esa es la discusión que ahora estamos teniendo", valoraba sobre la situación actual.

Tras las acusaciones, Mercedes ha amenzado con llevar el asunto a los tribunales, alegando que tiene en su poder los documentos de la FIA que garantizan que el motor del W17 es legal. Mientras, los equipos que reclaman pensarían en llevar el asunto al Colegio de Comisarios Deportivos. "Queremos que la gente compita en la pista y no en el colegio de comisarios o en los tribunales", se quejaba el representante. "Estamos decididos a hacer de este un campeonato de competición entre los mejores pilotos e ingenieros, pero no un campeonato de interpretación de las reglas. Queremos que sea un campeonato de capacidad ingeniería y conducción, no de quién es el más astuto a la hora de interpretar las reglas", sentenciaba.