El mensaje de Carlos Sainz a la FIA y la F1: Pide flexibilidad

Carlos Sainz no está este jueves en la pista de Bahrein, ya que la cuarta jornada le correspone por entero a su compañero Alex Albon. En su día de descanso el madrileño ha comparecido en rueda de prensa, ha hecho balance de la situación en Williams y le han enviado un mensaje a la F1 y la FIA sobre el nuevo reglamento. Lejos de las críticas de algunos, como Verstappen, Hamilton o Alonso, Carlos ha pedido ‘sentido común’ a la hora de aplicar los cambios, especialmente en algunos circuitos, a fín de que no se resienta el espectáculo.

En clave de equipo y teniendo en cuenta que Williams se perdió los primeros test en Barcelona, pero fue el que más kilómetros acumuló en la primera tanda de Bahrein, la pasada semana, Sainz ha explicado que “lo que hemos hecho estos últimos días ha sido recuperar el tiempo perdido en Barcelona. El coche va bien y se muestra fiable desde el principio, lo que nos está permitiendo descubrir las limitaciones y las áreas en las que tenemos que mejorar, que, por desgracia, son bastantes”.

De cara a esta última tanda en Bahrein antes de que arranque el Mundial 2026 en Australia (6-8 marzo), Sainz advierte que “queremos empezar a buscar tiempo por vuelta y algo de rendimiento". Según dice los principales problemas de ‘juventud’ del FW48 se derivan del retraso con el que empezaron la pretemporada, pero se muestra positivo en su valoración: “Parece que vamos por buen camino", apunta.

En cuanto a las nuevas regulaciones, señala que “Melbourne será más desafiante, pero no puedo decir cuánto porque no he realizado las calibraciones en el simulador de lo que nos encontraremos allí. En general, mi mensaje a la FOM y la FIA es que, a principios de año, debemos mantener la mente abierta por si las reglas que hemos elaborado son un poco exageradas en cuanto a la cantidad de recolección o despliegue que tenemos que hacer. Quizá necesitemos ajustar o perfeccionar la categoría para mejorar el espectáculo".

Sainz recomienda flexibilidad: "En algunos circuitos, como Bahréin, puede ser aceptable, aunque sigo pensando que aquí no está del todo bien con lo que estamos viendo hasta ahora. Pero en circuitos como Melbourne o posiblemente Jeddah, se podría requerir más energía. Creo que tendríamos que ajustar un poco el reglamento, y el juego no es fácil, porque es un cambio tan grande que no creo que nadie supiera predecir cuánta carga aerodinámica tendría el coche ni qué nivel de despliegue implementarían los equipos. Sólo pediría que se mantuviera la postura de mente abierta”