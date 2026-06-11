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El mensaje de Carlos Sainz y Fernando Alonso a la selección española

Los dos pilotos españoles han querido lanzar un mensaje de ánimo a la selección ante el inicio del Mundial, este jueves

Carlos Sainz repite su grada en el Circuit de Barcelona

Carlos Sainz repite su grada en el Circuit de Barcelona / Circuit de Barcelona

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Montmeló

El Mundial de fútbol alza el telón este jueves con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. Y también hoy, la F1 ha desembarcado en el Circuit de Barcelona-Catalunya en visperas de un gran premio que promete ser intenso y arranca con el cartel de 'sold out'.

Carlos Sainz está centrado ya en la actividad con Williams, hoy con medios y espónsors y a partir de mañana ya en pista, donde el FW48 afrontará un exigente exámen. Pero antes, el piloto madrileño ha querido mandarle un mensaje a Lamine y compañía.

"A toda la Selección Española de fútbol: mucha suerte en este Mundial. Os estaremos apoyando y siguiéndoos a tope. Con muchísimas ganas, toda España apoyando. Un abrazo y ¡suerte!", ha dicho Sainz.

También Fernando Alonso se ha mostrado convencido de que España puede brillar en este Mundial. "Son los campeones de Europa y son muy fuertes, espero que lleguen a la final", ha dicho el asturiano.

Preguntado por el principal rival para la selección, Alonso ha señalado a "Francia, que tiene muy buen equipo", aunque ha recordado que "en un Mundial siempre ha sorpresas".

Además de los pilotos españoles, en Racing Bulls ha querido hacerle un 'guiño' al Mundial y han preparado distintas iniciativas para conmemorar el inicio del campeonato, incluyendo una decoración especial en los monoplazas de Linblad y Lawson.

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Las redes sociales del equipo están plagadas de referencias a la gran cita futbolística del verano.

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