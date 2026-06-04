Melissa Jiménez reaparece tras su baja y calma la tensión entre Alonso y DAZN

Melissa Jiménez retoma su labor en DAZN después de varios meses de baja por maternidad tras el nacimiento, el pasado mes de marzo, de su hijo Leonardo, el primero junto al piloto Fernando Alonso.

La periodista, que ya es madre de Gala, Abril y Max, fruto de su relación anterior con el futbolista Marc Bartra, vuelve a la actividad coincidiendo con uno de los fines de semana más mediáticos del calendario: el Gran Premio de Mónaco, ciudad en la que reside junto al piloto asturiano.

Un regreso marcado por la polémica con DAZN

La reaparición de la periodista llega semanas después de que surgieran rumores sobre un posible distanciamiento entre Fernando Alonso y DAZN.

El detonante fue la filtración, por parte de un miembro del equipo que viaja a los circuitos, de un nombre erróneo del hijo de la pareja. Una situación que no sentó nada bien al entorno del piloto y que generó tensión interna en la plataforma.

La condición de Alonso para volver a hablar con la cadena

Fuentes del entorno de la plataforma aseguran que Fernando Alonso no volvería a conceder entrevistas a DAZN hasta que Melissa Jiménez regresara y fuera ella quien realizara las preguntas.

El significado del nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez / Archivo

La vuelta de la periodista, por tanto, no solo supone su reincorporación profesional, sino también un gesto clave para normalizar la relación entre el piloto y la cadena.

La presencia de Melissa en el GP de Mónaco se interpreta como un movimiento estratégico para cerrar filas, recuperar la estabilidad y dejar atrás una polémica que había generado incomodidad tanto en el paddock como en la propia plataforma.