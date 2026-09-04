¡Mejoras para Sainz y Alonso en Monza!

La Fórmula 1 ya ha dado el pistoletazo de salida del Gran Premio de Italia con la primera jornada de entrenamientos libres. Monza es uno de aquellos trazados con pocas frenadas y muchas rectas, donde la gestión de energía será un gran reto para la mayoría de pilotos de la parrilla y donde los equipos con problemas en la unidad de potencia podrían sufrir un poco más. Es el caso de Aston Martin. Se antoja un fin de semana complejo en Silverstone y también Williams... y eso que ambos han introducido mejoras en sus coches.

En los últimos GP, han llegado distintas mejoras al box de Silversone para tratar de revertir la complicada situación con la que se habían topado al principio de la temporada. Antes del parón veraniego, en Hungría, se introdujeron cambios en el chasis del AMR26 que ayudaron a que ambos pilotos de la fábrica pudiesen dar un salto hacia adelante. En Zandvoort (Países Bajos), llegó la nueva unidad de potencia.

Fernando Alonso rodando en Zandvoort (Países Bajos) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, para Italia, en una pista en la que se preparan para sufrir con la potencia del motor, no se preveeían grandes cambios. "Serán pequeños cambios, pero nada importante", decía en la previa Mike Krack, ingeniero jefe en pista del equipo británico.

Poco se sabía sobre esta mejora, pero antes del inicio de la acción en pista, la FIA ha desvelado los planos de las modificaciones en el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll. Se trata de un ajuste en los carenados de la suspensión delantera y una modificación en el suelo frente al neumático delantero. Y con estos dos cambios, ya serían un total de 36 las nuevas piezas que se han probado a lo largo de la temporada.

Para Williams tampoco se antoja un fin de semana fácil. Tradicionalmente, Williams ha ido bien en trazados con mucha recta y poca carga, pero no hay que confiarse, y más teniendo en cuenta lo desastrosas que han sido las últimas actuaciones del FW48. "En el el coche este año no hemos visto que tenga poco 'drag' o que tenga mucha velocidad punta, por lo tanto desgraciadamente no veo que en Monza vaya a ir particularmente bien", decía el madrileño ante la prensa en la jornada del jueves.

Williams, el monoplaza con menos desarrollo de la temporada

Pese a todo, la fábrica de Grove ha introducido algunos cambios en su monoplaza. Algo a tener en cuenta, puesto que Williams es el equipo con menos actualizaciones en lo que va de curso. De hecho, no es ninguna coincidencia que otras fábricas hayan empezado a progresar en la tabla mientras ellos se hunden en la parte baja.

Sainz rodando en Zandvoort (Países Bajos) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si bien se espera que el mayor paquete de adelgazamiento del coche llegue en Bakú, en Italia el FW4 cambiará las geometrías del halo, verá algunas modificaciones en el alerón delantero y en el cuerpo del suelo del monoplaza. Veremos si eso ayuda a imponerse a las mejoras que traen otros equipos como Alpine, Audio o Racing Bulls.