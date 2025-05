"Soy el mejor, ¿por qué me voy a retirar?"

Fernando Alonso se presenta en Miami con una sonrisa. Al mal tiempo, buena cara. El Aston Martin no tira, pero eso no es obstáculo para que el ovetense afronte el futuro con un halo de optimismo. El español está encantado de la vida, sabe que a sus 43 años su carrera deportiva todavía no ha dicho la última palabra y espera que el AMR25, inconducible hasta la fecha, acabe mejorando gracias al trabajo infatigable de la escudería de Silverstone.

Elogios al circuito

Bajo el sol de Florida reluce con un aura propia el Hard Rock Stadium, un circuito que tiene a los pilotos enamorados. También a Fernando Alonso, que las ha visto de todos los colores. "Es uno de los mejores Grandes Premios del campeonato, te diría que el mejor. Es un diez sobre diez, pese a que el trazado no sea el más interesante para los pilotos. Aun así siempre hay espectáculo en carrera y zonas de adelantamiento", aseveraba el bicampeón mundial.

Alonso, sonriente en Miami / Aston Martin

Las cuestiones respecto a su futuro en la parrilla son recurrentes en cada Gran Premio. Los rumores en el Gran Circo no cesan y algunos dejan al asturiano sin volante el próximo curso. Él está tranquilo. Tiene contrato hasta 2026 como ha reiterado en tantas ocasiones. Además, se siente con el ánimo de un principiante: "Sigo pilotando porque me siento el mejor, ¿por qué iba a parar?

"Tenemos que hacer los deberes"

En cuanto al funcionamiento del Aston Martin es harina de otro costal. Es la única cuestión que borra la sonrisa del rostro del ovetense y él sigue sin poner paños calientes al rendimiento del monoplaza. "No somos tan competitivos como queríamos y esperábamos. No hay una única razón, sino varios factores que han hecho que el coche sea difícil en cuanto a ritmo. No somos tan rápidos como otros monoplazas de la zona media que han subido el nivel y están más cerca de alcanzar el top-4. Nosotros no hemos dado ese paso", apuntaba.

Y ponía deberes a la escudería inglesa: "El campeonato es largo. Tenemos que reaccionar, hacer las cosas mejor. Y espero que en las próximas carreras demos ese salto que tenemos que dar. Ha sido más difícil de lo que creíamos".