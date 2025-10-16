Media parrilla de F1 estrena 'look' en Austin

El Gran Premio de Estados Unidos de F1 es una de las pruebas más singulares del calendario de F1 y para los equipos tiene una relevancia especial a nivel comercial para sus patrocinadores en el mercado americano. Por ello, el trazado Austin es un escerio propicio para estrenar decoraciones de los monoplazas y la equipación de los pilotos. Y en la edición que arranca este viernes en el trazado texano más de la mitad de la parrilla luce nuevo 'look'.

En toral, seis equipos de Fórmula 1 -Haas, McLaren, Williams, Aston Martin, Racing Bulls y Alpine - han presentado libreas especiales en el Circuito de las Américas (COTA). Cada equipo ha introducido actualizaciones de diseño distintivas por diversos motivos.

La nueva imagen de McLaren y Alpine también se utilizará en la siguiente carrera, en Ciudad de México, mientras que los otros cuatro equipos han preparado decoraciones exclusivas para el fin de semana de Austin.

Aston Martin incluso ha organizado un evento en Houston, en la sede americana de su espónsor principal, Aramco, donde Fernando Alonso descubrió la decoración especial de su AMR25 junto a los ejecutivos de la firma petrolera. En este caso, el diseño está inspirado en la ciencia y la tecnología.

Así lucen los AMR25 de Aston Martin en Austin / Aston Martin F1 Team

Williams, la escudería de Carlos Sainz, también ha cambiado el aspecto externo de su monoplaza, con aires de nostalgia. Se remontan a la temporada 2002, cuando el coche lo pilotaba el colombiano Juan Pablo Montoya, que ha tenido ocasión de comprobar de primera mano la decoración para el circuito de las Américas.

Williams recurre a la nostalgia en su diseño para Estados Unidos / Williams Racing

Racing Bulls 'vestirá' de vaqueros de Texas a sus pilotos Isack Hadjar y Liam Lawson y sus coches tendrá esa misma inspiración, en homenaje a la tierra que les acoje estos días en Austin.

Los Racing Bulls de Hadjar y Lawson lucen un llamativo aspecto en Austin / Visa Cash App RB Team

Alpine incorpora un llamativo tono amarillo a los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Un posible 'guiño' a Renault, su matriz, y al aniversario de su título de constructores de 2005, cuando contaban con Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella como pilotos.

El coche de Alpine para el GP de Estados Unidos / Alpine F1

También Haas luce al estilo local, con referencias a Texas y las barbacoas en los coches de Esteban Ocon y Ollie Bearman.

Los Haas, al estilo texano / Haas F1 Team

Por último, los ya campeones de constructores 2025, McLaren, mantienen el tradicional sello 'papaya' en los coches de Oscar Piastri y Lando Norris, pero añaden también nuevos tonos en honor a Gemini, su espónsor, y cambian igualmente los monos de sus pilotos.