Fórmula 1
Media parrilla de F1 estrena 'look' en Austin
Seis de los diez equipos de Fórmula 1 lucirán libreas especiales en el Gran Premio de Estados Unidos: Williams, McLaren, Haas, Racing Bulls, Aston Martin y Alpine cambian su decoración
El Gran Premio de Estados Unidos de F1 es una de las pruebas más singulares del calendario de F1 y para los equipos tiene una relevancia especial a nivel comercial para sus patrocinadores en el mercado americano. Por ello, el trazado Austin es un escerio propicio para estrenar decoraciones de los monoplazas y la equipación de los pilotos. Y en la edición que arranca este viernes en el trazado texano más de la mitad de la parrilla luce nuevo 'look'.
En toral, seis equipos de Fórmula 1 -Haas, McLaren, Williams, Aston Martin, Racing Bulls y Alpine - han presentado libreas especiales en el Circuito de las Américas (COTA). Cada equipo ha introducido actualizaciones de diseño distintivas por diversos motivos.
La nueva imagen de McLaren y Alpine también se utilizará en la siguiente carrera, en Ciudad de México, mientras que los otros cuatro equipos han preparado decoraciones exclusivas para el fin de semana de Austin.
Aston Martin incluso ha organizado un evento en Houston, en la sede americana de su espónsor principal, Aramco, donde Fernando Alonso descubrió la decoración especial de su AMR25 junto a los ejecutivos de la firma petrolera. En este caso, el diseño está inspirado en la ciencia y la tecnología.
Williams, la escudería de Carlos Sainz, también ha cambiado el aspecto externo de su monoplaza, con aires de nostalgia. Se remontan a la temporada 2002, cuando el coche lo pilotaba el colombiano Juan Pablo Montoya, que ha tenido ocasión de comprobar de primera mano la decoración para el circuito de las Américas.
Racing Bulls 'vestirá' de vaqueros de Texas a sus pilotos Isack Hadjar y Liam Lawson y sus coches tendrá esa misma inspiración, en homenaje a la tierra que les acoje estos días en Austin.
Alpine incorpora un llamativo tono amarillo a los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Un posible 'guiño' a Renault, su matriz, y al aniversario de su título de constructores de 2005, cuando contaban con Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella como pilotos.
También Haas luce al estilo local, con referencias a Texas y las barbacoas en los coches de Esteban Ocon y Ollie Bearman.
Por último, los ya campeones de constructores 2025, McLaren, mantienen el tradicional sello 'papaya' en los coches de Oscar Piastri y Lando Norris, pero añaden también nuevos tonos en honor a Gemini, su espónsor, y cambian igualmente los monos de sus pilotos.
