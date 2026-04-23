McLaren silencia a Norris en plena entrevista y desata la polémica: “Yo no soy el jefe”

Tan solo unas semanas después del polémico veto de Max Verstappen a un periodista británico de ‘The Guardian’, la Fórmula 1 vuelve a estar en el foco tras una nueva censura, pero esta vez de McLaren con uno de sus pilotos, Lando Norris, vigente campeón del mundo tras coronarse en 2025. Una acción de lo más polémica que no ha pasado desapercibido a través de las redes sociales.

El piloto, de 26 años, fue reconocido el pasado lunes en los Premios Laureus como 'Deportista Revelación del Año', y, coincidiendo con la aceptación del galardón, concedió varias entrevistas, una de ellas con el mismo periódico británico. Y curiosamente, el periodista Donald McRae, que se encargó de realizarla, también vivió en sus propias carnes la censura, esta vez por parte del equipo de Woking. Así mismo lo relató él mismo.

Lando Norris fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El inicio de curso 2026 ha estado marcado por la polémica. La Fórmula 1 enfrenta una nueva era con el cambio de reglamento y su complejidad a la hora de gestionar la potencia, debido a que el motor cuenta ahora con un 50% de energía eléctrica, ha levantado ampollas entre algunos equipos de la parrilla y los pilotos, que consideraban el reglamento hasta un tanto peligroso. Ante las quejas, la FIA formalizó a prinicpios de esta semana una serie de cambios... pero de nada de esto pudo hablar Norris en su entrevista con el tabloide.

Desde un inicio el periodista ya fue avisado de que Lando no iba a responder a nada que tuviese relación con el nuevo reglamento, comparaciones con otros pilotos como Max Verstappen o George Russell y, además, nada que pudiese afectar negativamente a la imagen de McLaren o que tuviese que ver con el buen momento de otras escuderías como Mercedes. Y la tensión se fue de madre cuando, en mitad de la entrevista, el propio Norris tuvo que señalar que él no era quien maracaba las normas.

Ni el propio Lando lo entendía

'"¿Será posible alcanzar a Mercedes esta temporada?", preguntó en un momento dado de la entrevista McRae. "Se nos acabó el tiempo", decía entonces un miembro del equipo. Según cuenta el periodista, el propio piloto se mostró incómodo de no poder responder a las preguntas. "Yo no soy el jefe", respondía, preguntando a su propio equipo "¿por qué?" se estaban ventando determinadas preguntas.

Un nuevo episodio de censura en la Fórmula 1 que deja entrever como cada vez equipos y pilotos se muestran más herméticos con la prensa, sin salirse ni un poco del guión y llegando incluso a dificultar el trabajo de un profesional a la hora de informar a los seguidores del 'Gran Circo'.