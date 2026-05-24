McLaren señala la ventaja de Ferrari y Red Bull en caso de lluvia en Canadá

La Fórmula 1 podría enfrentarse por primera vez esta temporada a una carrera en mojado. Y no será una cualquiera. La FIA declaró el sábado la carrera bajo 'Riesgo de lluvia', lo que significa que las escuderías tendrán la posibilidad de romper parcialmente el parque cerrado. A todo esto, se le suma la incógnita sobre cómo van a comportarse los nuevos monoplazas y los neumáticos en situación de lluvia... por lo que podría vivirse una carrera muy alocada.

El nuevo reglamento en 2026 incluye la norma "Rain Hazard" (en inglés), que permite modificar dos aspectos en los monoplazas para una carrera en agua. Uno de ellos se refiere a la configuración de la aerodinámica activa delantera: para reducir la carga aerodinámica en ciertas fases y evitar que el coche se acerque demasiado al asfalto, algo probable con los coches de esta nueva generación. La segunda afecta a la altura del coche para elevarlo y proteger el suelo en condiciones de lluvia.

La expectación es máxima para saber cómo se comporta la nueva generación de monoplazas en suelo mojado, tal y como ya apuntó Carlos Sainz al ser preguntado el sábado, tras la sprint y la 'qualy'. "Con ganas de correrla, de ver cómo va el coche, como van estos neumáticos de agua. Los pilotos se han quejado muchísimo en los test de lluvia que se han hecho, y creen que es muy posible que los neumáticos mañana no entren en temperatura, no trabajen y sea una carrera muy caótica. Con ganas de ver qué pasa, y también cómo son estos coches en lluvia, porque creo que va a ser una carrera muy difícil", expresó el piloto de Williams.

Los pilotos de Fórmula 1, durante la carrera al Sprint en Canadá / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Es poca la información que tienen en este momento las escuderías, aunque hay un par de ellas que se puedan hacer ya una idea tras haber completado, durante el parón provocado por la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudí, los test en mojado que organizó Pirelli en Fiorano y Suzuka. Se trata de Ferrari y Red Bull, quienes, según McLaren, contarán con cierta ventaja de cara a este domingo.

"Creo que esto es una ventaja, porque hay dudas en relación con el comportamiento de la unidad de potencia", dijo Andrea Stella, director deportivo de la escudería de Woking. "Después de unas cuantas pruebas, seguimos hablando de la explotación de la unidad de potencia", expresaba el ingeniero.

Temperaturas bajas

Una carrera en mojado termina siendo totalmente distinta a una pista seca, tanto a nivel de potencia como en clave neumáticos. "En mojado, las cosas se desvían todavía más de lo que se anticipa y de lo que se puede simular. Así que la unidad de potencia sigue siendo sin duda un elemento de variabilidad que preocupa. Y si ya has probado cómo va en mojado, quizás sabrás un poco más", expresaba, señalando la ventaja de la que pueden gozar las dos escuderías.

Se espera que las temperaturas sean muy bajas, por lo que calentar las gomas será otro hándicap para los 22 pilotos de la parrilla. "Del mismo modo, desde el punto de vista de los neumáticos, no está claro si funcionarán dentro de su rango de temperatura o si estarán fuera de él. Y me refiero específicamente al rango de temperatura porque este circuito no tiene [curvas] de alta velocidad, por lo que es difícil generar temperatura. La superficie es muy, muy lisa. Es una de las superficies más lisas de la temporada", dijo Stella.

"Hay tantas variables por descubrir para nosotros que no tenemos mucha experiencia en mojado. Y eso supone una pequeña ventaja para quienes han probado", se quejó el ingeniero.