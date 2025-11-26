McLaren y el riesgo de repetir un 2007 con Norris y Piastri

Lo que todos en McLaren temían ha terminado por suceder finalmente. En un campeonato que parecía indiscutiblemente tener color papaya, Max Verstappen ha aparecido de la nada para discutir un título de pilotos que no debía ni siquiera competir por prestaciones de su monoplaza. La lucha ahora está servida entre los tres candidatos, a quienes separan 24 puntos, en uno de los finales de temporada más emocionantes que se recuerdan en los últimos tiempos.

Porque pocos o nadie se podrían haber imaginado que lo que iba a ser una batalla a dos por la gloria sería una guerra sin cuartel a tres bandas. No queda demasiado lejos la época en la que Oscar Piastri dominaba con mano de hierro el mundial, con Lando Norris perdido en una vorágine de negatividad y Max Verstappen intentando sacar adelante un monoplaza que simplemente no era capaz de competirles. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, ahora con Norris en cabeza con 24 puntos de distancia sobre su rival, curiosamente las mismas unidades de ventaja que tiene sobre Verstappen, sorprendente tercer candidato al título.

Piastri y Norris, más igualados, imposible / McLaren

Y es que a base de milagro tras milagro, el neerlandés ha conseguido lo imposible: tener una oportunidad de pelear por el título a falta de dos Grandes Premios en el calendario. Cabe recordar que el tetracampeón ha llegado a estar a 104 puntos de la cabeza del campeonato, una remontada de la que no se tienen registros en toda la historia que ha puesto al rojo vivo la recta final de curso. Las opciones siguen pasando por golpes de suerte que dejen a Lando sin puntuar, aunque el Gran Premio de Las Vegas ha demostrado que todo puede suceder con la doble eliminación de los McLaren por exceso de desgaste en el fondo plano.

McLaren teme repetir sus errores

Precisamente quien más se alegró de ello fue Piastri, que acabó la carrera en cuarto lugar y veía como su compañero de equipo se escapaba en la clasificación. Las cosas son bien distintas ahora, con el australiano con opciones más que reales para competirle el título con su compañero a 24 puntos del británico. Y ese es, a su vez, uno de los principales temores de McLaren: que sus dos pilotos terminen estorbándose en la lucha por el título y que, finalmente, ninguno de los dos termine llevantando el campeonato. En un año donde su monoplaza ha sido tan dominador, eso es algo que en Woking no se pueden permitir.

Hamilton y Alonso, en su etapa juntos en McLaren, en 2007 / afp

Es una situación parecida a la que sucedió en 2007, algo que el mismo jefe de equipo de los papaya, Zak Brown, ha comentado en alguna ocasión. Ese año, Kimi Räikkönen consiguió el título en la última carrera después de remontar una renta casi imposible en apenas dos Grandes Premios. Sucedió, en buena parte, porque Lewis Hamilton y Fernando Alonso terminaron empatando a puntos y se quedaron a uno del piloto de Ferrari. Es una situación parecida con Lando Norris y Oscar Piastri esta vez como protagonistas y Max Verstappen como tercer aspirante.

Las similitudes son incluso más latentes cuando se examina la dinámica interna de McLaren actual y la de aquel entonces. La sensación compartida entre Oscar Piastri ahora y Fernando Alonso entonces, que corrían junto a un piloto británico, era que existía favoritismo hacia su compañero de escudería en la toma de decisiones. Es algo que McLaren reconoció en el caso de Fernando años después y que, por ahora, niegan en el caso de Piastri, pero que guarda muchos parecidos con la situación de hace 18 años. Ahora, en vez de Räikkönen, es Max Verstappen quien está al acecho. Y seguramente no exista peor piloto para tener detrás cuando más quema el volante.