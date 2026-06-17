McLaren pide "justicia" a la FIA por el 'caso Gasly'

La anulación de la sanción impuesta a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, que le permitió recuperar el podio, ha abierto una crisis deportiva en la F1 por el agravio comparativo con otros pilotos que también fueron castigados por la FIA.

Pierre Gasly fue penalizado por exceso de velocidad en el pit lane de Mónaco, pero Alpine demostró que el sistema de cronometraje era defectuoso. El francés no fue el único. En el Principado hubo una cascada de sanciones por ese mismo motivo, pero ¿por qué solo se anuló la del piloto de Alpine?.

El factor decisivo fue el momento elegido para cumplir la sanción. El equipo de Briatore le dejó en pista por estrategia y optó por asumirla después de la carrera, mientras que otros, como Oscar Piastri, Lewis Hamilton y George Russell, lo hicieron a mitad de carrera, durante sus paradas.

Esta situación preservó el derecho de Alpine a apelar, pero en base al reglamento evitó que los demás equipos perjudicados pudiesen recurrir el fallo de medición en el pit lane de Mónaco.

Ahora, McLaren ha presentado una reclamación, Mercedes valora hacerlo y también Red Bull, que perdió el podio logrado por Isack Hadjar en favor de Gasly.

El comunicado de McLaren subrayan su respeto por los procedimientos judiciales de la FIA y por la labor de los comisarios, aunque consideran que el caso plantea cuestiones relevantes relacionadas con la equidad deportiva, la consistencia regulatoria y la integridad de la competición.

Según explican los de Woking, durante el GP de Mónaco los participantes actuaron siguiendo la interpretación del reglamento y las prácticas habituales relativas al límite de velocidad del pitlane. Además, cumplieron las sanciones de acuerdo a las decisiones adoptadas por los comisarios.

McLaren entiende que la anulación de las penalizaciones a Gasly genera una situación de desigualdad deportiva, ya que algunos pilotos y equipos se ven ahora perjudicados precisamente por haber actuado de acuerdo con las normas que estaban vigentes durante el evento.

La crisis de Mónaco surgió de un error al medir la pista. Los equipos detectaron la anomalía ya en los entrenamientos del viernes y la señalaron y la F1 admitió que estaba al tanto del problema. Sin embargo, el domingo, los comisarios de la FIA eran ajenos al problema. Al anular la sanción impuesta a un solo competidor, porque su equipo pudo apelar cuando sus rivales no pudieron, se incurre en una desigualdad que viola el Código Deportivo Internacional (CDI) de la FIA.