McLaren 'pesca' al ingeniero de Verstappen, Giampiero Lambiase

Gianpiero Lambiase, hombre de máxima confianza e ingeniero de carrera de Max Verstappen, también piensa abandonar el 'barco' de Red Bull. El diario neerlandés ‘De Telegraaf’, muy próximo al clan Verstappen, apunta hoy que su próximo destino, a partir de 2028, será McLaren.

'GP' –como se conoce a Lambiase en el paddock– trabaja codo a codo con Max Verstappen desde que ascendió a Red Bull en el GP de España de 2016 y desde aquella primera victoria ha celebrado con él un total de 71 y cuatro títulos mundiales.

Ambos mantienen una relación muy estrecha como suelen reflejar sus conversaciones por radio durante las carreras, por lo que el hecho de que Lambiase decida aceptar una oferta en McLaren podría significar que tampoco en 2028 Max estará en Red Bull. Quizá ni en la F1, si se confirman sus amenazas de abandonar el Mundial por su creciente descontento con el nuevo rumbo del campeonato.

En 2025 ya hubo rumores de que Lambiase podía marcharse. Se comentaron sus lágrimas en Abu Dhabi y se reportaron problemas personales. Se le relacionó con Aston Martin, pero según revela el periodista Erik van Haren la escudería que se ha hecho con sus servicios es McLaren, que además de ser el vigente campeón de constructores, le habría hecho una propuesta económica irrechazable.

Tras las salidas de Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey, Rob Marshall y Will Courtenay, siguen las fugas en Red Bull.