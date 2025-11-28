Fórmula 1
McLaren lidera los únicos libres en Qatar, con Alonso y Sainz como alternativa
Oscar Piastri ha sido el más rápido en Libres 1 del GP de Qatar y ha dejado a solo 58 milésimas a su compañero Lando Norri. Tras los McLaren se han situado los dos españoles, Hadjar y Verstappen, sexto a casi seis décimas. Esta tarde, primera prueba de fuego en la 'qualy' sprint
Oscar Piastri (McLaren) ha liderado la primera toma de contacto con el asfalto de Losail y ha marcado el mejor tiempo (1.20.924) en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, penúltimo de la temporada y el último de los seis en formato sprint este año.
Su compañero Lando Norris, líder del Mundial y principal candidato al título, se ha quedado cerca, a 58 milésimas. Tras los dos McLaren se han situado los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, con Verstappen en sexta posición para emperar, a casi 6 décimas del tiempo de Piastri.
No hay que olvidar que este gran premio viene marcado por la obligatoriedad de efectuar un mínimo de dos paradas el domingo, por lo que los equipos han querido probar más de lo habitual, durante muchos minutos, los neumáticos duros, con George Russell como el más rápido.
Ha habido que esperar hasta los últimos instantes de la sesión para que todos empezaran a buscar vuelta con blandos. En estas condiciones no han destacado ni los Mercedes, ni mucho menos los Ferrari, que siguen en crisis.
Alonso y Sainz se han encaramado al frente de la tabla provisional en su primer asalto con blandos y Lando Norris, que había empezado rodando al fondo del pelotón y con muchos problemas para encontrar velocidad con el duro, se ha sacado de la manga una vuelta en 1.20.928, rebajando en medio segundo el mejor tiempo hasta ese momento, que era del asturiano.
Piastri ha escalado a la segunda plaza, pero se ha quedado a tres décimas en su primer intento. En el siguiente, el australiano ha mejorado a su compañero (1.20.924), aunque con máxima igualdad entre los dos pilotos ‘papaya’.
Alonso y Sainz han terminado en una esperanzadora tercera y cuarta posición, con Hadjar completando el top cinco y Verstappen, que no se ha exprimido a fondo, sexto. Tras esta sesión ya no hay más test. Esta tarde (18.30 horas) ya habrá 'fuego real' con la última 'qualy' sprint de la temporada.
GP de Qatar. Libres 1:
1. Oscar Piastri (McLaren) 1'20"924
2. Lando Norris (McLaren) a 0"058
3. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"386
4. Carlos Sainz (Williams) a 0"480
5. Isack Hadjar (Visa RB) a 0"579
6. Max Verstappen (Red Bull) a 0"580
7. Alexander Albon (Williams) a 0"685
8. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"744
9. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"745
10. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"774
11. Nico Hülkengerg (Sauber) a 0"859
12. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"870
13. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 0"872
14. George Russell (Mercedes) a 0"900
15. Oliver Bearman (Haas) a 1"002
16. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1"002
17. Esteban Ocon (Haas) a 1"172
18. Pierre Gasly (Alpine) a 1"500
19. Liam Lawson (Visa RB) a 1"638
20. Franco Colapinto (Alpine) a 2"605
