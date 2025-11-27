McLaren le pide a Piastri que ayude a Norris... ¡y se niega!

El estado de nerviosismo parece haber instalado en McLaren esta recta final de temporada. Tras conseguir el campeonato de constructores con una absurda superioridad, a la escudería papaya todavía le quedaba asegurar el título por pilotos para uno de sus dos miembros del equipo. Y con Max Verstappen cada vez más cerca, eso que parecía cuestión de tiempo ha terminado siendo puesto en peligro.

Porque Las Vegas, gracias a una doble descalificación de los McLaren por exceso de desgaste en el fondo plano del monoplaza, dejó a Verstappen a solamente 24 puntos del liderato, que actualmente guarda Lando Norris. A las mismas unidades está Oscar Piastri, empatado a puntos con el neerlandés, los tres con opciones más que reales de conseguir la corona a final de temporada.

Oscar Piastri , en el paddock de Las Vegas / Nick Didlick / AP

A pesar de que durante toda la temporada McLaren ha hecho gala de las 'papaya rules' que permitían a ambos pilotos competir entre ellos con libertad, lo cierto es que el acercamiento de Max parece haber cambiado las cosas. Ahora, la escudería británica teme que el piloto de Red Bull arrebate un título cantado para los suyos, así que intentan asegurar por todos los medios posibles que el campeonato se termine quedando en casa.

Las 'papaya rules', en entredicho

La opción más sencilla para ello es tratar de convencer a Oscar Piastri, que a pesar de que tiene opciones de pelear todavía el título, está a 24 puntos del británico en la clasificación, líder destacado. La presencia de Max llevó a McLaren a tener una conversación con el australiano sobre si podría intentar dar un paso atrás y ayudar a Lando a asegurar el título, algo que el propio Piastri ha confirmado este jueves en Lusail.

“Hemos tenido una discusión muy breve sobre ello y la respuesta es no”, reconoció sin tapujos Oscar. “Sigo empatado en puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas salen como quiero, así que sí, así es como jugaremos”, explicó su respuesta el piloto de McLaren.

Norris, Piastri y Verstappen, los aspirantes al título / EFE

“Creo que todavía hay una posibilidad y ya ha sucedido así un par de veces antes, así que sé que no es imposible”, evaluó Piastri. "Aunque tenga dos finales perfectas, no puedo depender solo de eso. Necesito que otras cosas me salgan bien y soy muy consciente de ello. Así que creo que simplemente intentaré tener los mejores fines de semana que pueda, lo cual intento hacer todos los fines de semana, y veré qué pasa con los demás básicamente”.

Las declaraciones ponen en entredicho las dinámicas internas de McLaren, que siempre se ha vanagloriado de que sus pilotos compiten en igualdad de condiciones. Sin embargo, en el momento de la verdad y con Max pisando los talones, la escudería con sede en Woking no ha dudado en preferir a un piloto por encima del otro, algo que no parece haber sentado nada bien a Piastri por su respuesta.