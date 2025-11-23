McLaren se disculpa con sus pilotos

McLaren ha difundido un comunicado después de que la FIA confirmase la sentencia que suponía la doble eliminación de sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris en el GP de Las Vegas, debido a un excesivo desgaste del patín situado en el fondo plano del coche que toca con el asfalto. Jo Bauer, el delegado técnico de la FIA ha reportado que el grosor era inferior a los 9 mm que marca el reglamento y lo ha reportado a los comisarios, que han aplicado la sanción aunque matizando que fue una infracción involuntaria, sin ánimo de obtener ventaja.

Andrea Stella, director del equipo ‘papaya’ ha pedido disculpas a sus pilotos: "Durante la carrera, ambos coches experimentaron un nivel de contacto excesivo con el suelo que no se había observado en los entrenamientos. Estamos investigando las causas de este comportamiento, incluyendo los daños accidentales que ambos coches sufrieron después de la carrera y que provocaron un aumento del movimiento del suelo. Como señaló la FIA, el incumplimiento fue involuntario, no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento y se dieron circunstancias atenuantes", ha subrayado el italiano.

"Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos en un momento crítico de su lucha en el Campeonato y tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros patrocinadores y aficionados, cuyo apoyo es tan importante. Aunque este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada", zanjaba Stella.

Norris y Piastri también han dicho la suya en el comunicado a propósito de la descalificación.

El británico ha reconocido que resulta "frustrante perder tantos puntos” y ha añadido que “gestionamos el final de la carrera y ahora sabemos que se debió a algunos problemas en nuestro coche, que lamentablemente nos llevaron a la descalificación. Como equipo, siempre nos esforzamos por alcanzar el máximo rendimiento posible, y claramente no logramos ese equilibrio este domingo. Nada de lo que pueda hacer cambiará eso ahora; en su lugar, nos centraremos plenamente en Qatar, donde intentaremos salir y ofrecer el mejor rendimiento posible en cada sesión".

Piastri, por su parte, admite que "es decepcionante terminar este fin de semana sin puntos tras una desafortunada descalificación debido al desgaste del patín. Con lo ajustada que está la parrilla, siempre buscamos dónde podemos mejorar nuestro rendimiento, y esta vez no acertamos. Ahora necesitamos reiniciar, reenfocarnos y esforzarnos para conseguir la mayor cantidad de puntos posible en las dos últimas rondas, dos circuitos en los que hemos sido fuertes anteriormente".