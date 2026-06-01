McLaren celebra sus '1000' con nueva imagen

McLaren está de celebración. La escudería de Woking disputará este fin de semana su GP número 1.000 y lo hará con un escenario emblemático como el Gran Premio de Mónaco.

La cifra mágica no pasará desapercibida en las calles del principado, ya que los monoplaza de Lando Norris y Oscar Piastri lucirán los cuatro números en un lugar destacado de sus monoplazas.

Y es que McLaren ha querido celebrar el hito con un 'livery' especial en el que, pese a mantener sus colores habituales, el número '1000' se llevará todo el protagonismo, luciendo en negro y de gran tamaño sobre el naranja en los pontones laterales de los dos coches.

McLaren hizo su debut en la Fórmula 1 en las calles de Montecarlo en 1966, con su fundador Bruce McLaren al volante. Seis décadas después, la escudería alcanza la emblemática cifra de 1000 grandes premios precisamente en el mismo escenario donde empezó su trayectoria.

El curso pasado Lando Norris se hizo con la victoria en el Gran Premio de Mónaco, con su compañero Oscar Piastri en el tercer escalón del podio.

La situación actual de la escudería en 2026 es radicalmente distinta con el cambio de reglamentación que ha entrado en vigor aunque las calles monegascas pueden siempre deparar sorpresas.