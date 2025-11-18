McLaren no se calla con Verstappen: "Es un arrogante"

La temporada 2025 de Fórmula 1 está a punto de acabar, pero la tensión parece ir en aumento. A pesar de que McLaren tiene prácticamente asegurado que uno de sus dos pilotos terminará siendo el campeón del mundo a final de curso, parece que la presencia de Max Verstappen detrás de los dos coches papaya es algo que incomoda a la escudería británica. Y si no, que se lo digan a Zak Brown.

En una entrevista a De Telegraaf, el CEO de McLaren ha disparado sin previo aviso contra el tetracampeón neerlandés. que todavía tiene oportunidades de hacer lo imposible conquistando su quinta corona esta temporada. Para el empresario estadounidense, la forma de comportarse de Verstappen en pista es cuanto menos cuestionable, algo que ha querido recordar en su última aparición.

Críticas a Verstappen y a Horner

"No quiero menospreciar a Max... es cuatro veces campeón del mundo", empieza Brown en un extracto de la entrevista. "Puede ser un matón, es demasiado agresivo en la pista. Su arrogancia sale a relucir", dispara el estadounidense contra el piloto de Red Bull. "Si uno observa a algunos de los más grandes campeones de la Fórmula 1, se dará cuenta de que tenían cierta arrogancia. No se andaban con rodeos", añade el CEO de McLaren, que profundiza en su idea inicial.

Y para constatar su particular hipótesis, Brown tira de hemeroteca: "Max se ha excedido en la pista en ocasiones. En Brasil contra Lewis Hamilton, por ejemplo. Algunas de sus maniobras de adelantamiento a Lewis fueron demasiado agresivas". Las declaraciones, que podrían entenderse como una forma de amedrentar al neerlandés, llegan cuando McLaren tiene prácticamente atado el mundial de pilotos. Pero Max es Max y tener al neerlandés detrás, por lejos que esté, es capaz de poner nervioso a cualquiera.

Horner y Verstappen, en el box de Red Bull / Red Bull Contentpool

Tampoco se libró del látigo de Brown un exintegrante de Red Bull, Christian Horner: "Lo conozco desde hace más de 30 años. Antes nos llevábamos bien. Sus resultados son increíbles. Así que me quito el sombrero", empieza Brown. "Pero ha cambiado. Creo que la fama de Drive to Survive, el dinero, la gloria, todo se le subió un poco”, explica el CEO, en una clara referencia al documental de Netfilx.

¿Juega limpio Horner? Para Zak Brown, la respuesta es clara: “A veces no. Cuando yo corría, había pilotos que competían duro y empujaban a los coches de los rivales dos ruedas fuera de la pista", explica. "Eso está bien. Pero otros pilotos te empujan con las cuatro ruedas fuera de la pista. Eso no está bien. Yo soy de dos ruedas fuera. Christian es de cuatro ruedas fuera". Unas declaraciones explosivas que darán mucho de que hablar en el paddock, que se prepara para vivir los últimos tres fines de semana de un 2025 a punto de terminar.