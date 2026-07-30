McLaren hace balance positivo tras sus test sorpresa en Portimao

El Mundial 2026 de Fórmula 1 alcanzó en Hungría su Gran Premio número 11 de la temporada con una inesperada victoria de McLaren, la primera del campeonato para los vigentes campeones. Tras un inicio de curso marcado por el dominio de Mercedes y las complicaciones por la entrada en vigor de la nueva reglamentación, Lando Norris regresó al primer escalón del podio para marcharse al parón estival con buenas sensaciones y una evidente mejora.

Tras la cita y con un resultado más que positivo en el bolsillo, tocaba marcharse de vacaciones pero no sin antes afrontar dos jornadas más de trabajo. Mientras Audi, Aston Martin y Alpine rodaban en Hungaroring para los test de Pirelli, los de Woking ponían rumbo al sur para realizar unos TPC (Pruebas de Vehículos Anteriores) en el Circuito Internacional del Algarve , en Portimao.

La alineación titular, Lando Norris y Oscar Piastri, además del tercer piloto, Leonardo Fornaroli, trabajaron en la pista portuguesa este martes y miércoles con el MCL60 de 2023, un coche que han utilizado hasta en cuatro ocasiones más en lo que va de 2026, con test previos en Barcelona, Silverstone, Austin y Monza.

Según información ofrecida por McLaren, Norris completó el miércoles 49 vueltas (225 km), mientras que Piastri firmó 55 vueltas (256 km) el primer día, y Fornarolli 47 vueltas (217 km) en las dos sesiones de la tarde.

Con buenas sensaciones

"Ha sido una prueba productiva para nosotros, y fue genial volver a Portimão. Aquí fue donde conduje un coche de F1 por primera vez, así que es un circuito especial para mí. Además, es un circuito divertido de conducir, con algunas curvas emocionantes y desafiantes", explicó Norris, quien debutó en la F1 en 2017 precisamente en Portimao.

"Pudimos completar todo lo que nos habíamos propuesto y sumar algunos kilómetros valiosos. Es una buena manera de despedirme antes de las vacaciones de verano", afirmó el vigente campeón del Mundial tras los test.

Para Piastri, que se estrenaba en este escenario, "las condiciones cambiantes lo convirtieron en un lugar interesante para pilotar, y los cambios de elevación lo hicieron realmente divertido. Completamos todo el programa que nos habíamos propuesto y el equipo está contento".

"Ha sido una temporada bastante intensa para nosotros, así que será bueno que todos desconecten antes de que volvamos al trabajo", completó el australiano que, como sus compañeros, tendrá por delante ahora unas pocas semanas de vacaciones hasta que el Mundial se reanude en el Gran Premio de los Países Bajos que se disputará del 21 al 23 de agosto en Zandvoort.