McLaren acaricia el primer título de la temporada

Los números hablan solos sobre el rendimiento de McLaren durante el curso. La fábrica británica se ha alzado con 12 de las 16 victorias posibles y en siete ocasiones ambos pilotos han conseguido las dos primeras posiciones. A falta de 8 carreras para el final de la temporada, McLaren ya cuenta con más de 300 puntos de ventaja sobre Ferrari.

Los líderes indiscutibles

La escudería italiana les persigue con 280 puntos frente a los 617 que acumulan los líderes del 'Gran Circo'. Mercedes ocupa la tercera posición en el campeonato de constructores con 260, mientras que Red Bull se mantiene cuarto con 239.

8 rondas

Teniendo en cuenta el Gran Premio de Azerbaiyán quedan 8 rondas para cerrar la temporada 2025, por lo tanto, todavía quedan 389 puntos en juego. La diferencia actual entre McLaren y Ferrari es de 337 puntos, en el caso de que los británicos consigan una ventaja de 346 el campeonato de constructores quedará sentenciado.

Los resultados de McLaren

En el fin de semana de Bakú, McLaren solo necesitará superar a Ferrari por nueve puntos. Si Norris y Piastri se hacen con la victoria y lo refuerzan con el segundo o tercer puesto, la escudería italiana no tendrá nada que hacer para impedir el primer título del equipo naranja.

De Bakú a Singapur

Los números todavía no impiden que Ferrari pueda alzarse con el campeonato de constructores, pero el rendimiento de McLaren limita sus opciones. En el caso de que la primera corona de McLaren no pueda cerrarse este fin de semana, se pospondrá hasta Singapur. Todo apunta a que el título de pilotos también se quedará en McLaren, pero el equipo británico deberá esperar unas rondas más para conocer el nombre de su ganador.