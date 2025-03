Mazazo judicial de Ferrari a Aston Martin

Enrico Cardile tendrá que esperar para ponerse manos a la obra en Aston Martin. El nuevo director técnico de la escudería británica, anteriormente en Ferrari, se incorporó durante el pasado mes de junio al equipo de Lawrence Stroll, aunque era toda una incógnita saber cuándo iba a poder librarse de su periodo de gardening que le impedía trabajar en la práctica con el nuevo monoplaza.

Sin embargo, en los últimos días habían trascendido informaciones de que Cardile ya estaba trabajando con Aston Martin de cara al monoplaza de 2026. Las noticias no fueron bien recibidas por su anterior equipo, que reclamó al Tribunal de Módena que su exdirector de chasis estaba incumpliendo el reglamento al saltarse el periodo de gardening. Finalmente, la Scuderia ha ganado la batalla legal y Enrico Cardile deberá abandonar todo lo que estaba haciendo en Aston Martin y esperar hasta que finalice su contrato, que se ha fijado en el 18 de julio según avanza The Race.

Se trata de un importante golpe judicial a Aston Martin, que esperaba poder tener a Adrian Newey y a Enrico Cardile trabajando codo con codo a partir de este 3 de marzo. El tiempo corre en contra de la escudería británica, que espera poder rentabilizar toda la inversión hecha por Lawrence Stroll -tanto en estructura como equipo humano- en campeonatos del mundo más pronto que tarde.

Varapalo judicial en Aston Martin

Enrico Cardille ya estaba violando el compromiso de no competencia con Ferrari, cuyo objetivo era precisamente evitar que otros equipos de F1 obtuvieran una ventaja competitiva injustificada al contratar a Cardile antes de lo permitido, causando un daño irreparable a Ferrari Ferrari

El comunicado que ha emitido Ferrari, recogido por The Race, explica el asunto: "Con referencia a las recientes noticias sobre el momento de la llegada de Enrico Cardile a Aston Martin, Ferrari aclara que hace unas semanas el Tribunal de Módena, acogiendo las solicitudes de la Compañía, ordenó a Enrico Cardile cesar inmediatamente cualquier forma de colaboración con Aston Martin Aramco F1 Team hasta el próximo 18 de julio. En esta fase procesal urgente, el Tribunal de Módena ha constatado que nuestro ex empleado ya estaba violando el compromiso de no competencia con Ferrari, cuyo objetivo era precisamente evitar que otros equipos de F1 obtuvieran una ventaja competitiva injustificada al contratar a Cardile antes de lo permitido, causando un daño irreparable a Ferrari”, explica la Scuderia.

La noticia no ha sido bien recibida en Aston Martin, que no ha tenido la mejor pretemporada de cara a 2025 tras los decepcionantes test de Bahréin. La mira sigue puesta en 2026, temporada clave debido al cambio de reglamentación, y Lawrence Stroll espera poder llegar a ese momento en las mejores condiciones para ser un contendiente en la lucha por el Mundial. Y es que el retraso en la llegada de Cardille es un nuevo impedimento en el desarrollo del próximo monoplaza de la escudería.