Máxima urgencia en Red Bull: ¿Tsunoda, Lawson o Colapinto?

Se avecinan días de máxima tensión en Red Bull. La carrera en China del pasado fin de semana podría haber sido la última de Liam Lawson como piloto de la escudería austríaca, que ha dicho basta con el neozelandés tras sus decepcionantes actuaciones. El final de su etapa en el primer equipo de Red Bull se acerca tras solamente tres carreras disputadas -contando la Sprint en Shangái-, así que desde la planta noble del equipo asumen que deben enmendar su error tan pronto como sea posible.

No son pocos los pilotos que desearían poder aprovechar el asiento libre que dejará Lawson en los próximos días. A pesar de que el segundo asiento de Red Bull, aquel que acompaña a Max Verstappen, siempre ha sido un deporte de riesgo, cualquiera estaría dispuesto a aceptar un reto como el de la escudería austríaca si la oportunidad se diese. Tsunoda, Hadjar, Colapinto, Pepe Martí... ¿quién ocupará el vigésimo asiento en la Fórmula 1?

Liam Lawson no ha podido empezar peor su andadura en Red Bull. El neozelandés fue la gran apuesta de la escudería austríaca tras la marcha de Checo Pérez, aunque los resultados -por ahora- distan demasiado de envergadura del asiento que está ocupando. Los resultados de Max Verstappen, siempre por encima del rendimiento real de su monoplaza, solamente ponen más en evidencia la abismal diferencia entre el nivel del neerlandés con el de su compañero neozelandés.

Solamente han sido dos Grandes Premios los que ha disputado Liam Lawson, aunque para Red Bull han sido más que suficientes para sacar conclusiones. "No es lo que imaginábamos", decía Helmut Marko, asesor de Red Bull. China solamente hizo que precipitar una decisión que venía barruntándose hacía días en la escudería austríaca, que tomará cartas en el asunto cuanto antes.

A pesar de que todo parece atado para anunciar a su relevo en los próximos días, Lawson solamente tiene la mente puesta en Japón: "Mucho por aprender, personalmente al menos para llegar arriba. Ha sido realmente duro. Me encantaría decir que necesito más tiempo conduciendo el coche, pero obviamente no tenemos eso. Afortunadamente, vamos a un circuito que conozco -Suzuka- y es un trazado que me gusta. Esta semana miraré a fondo lo que he hecho para hacer un mejor trabajo".

Tsunoda, la opción fácil

En este baile de asientos que se avecina en Red Bull, quien tiene claramente las de ganar es Yuki Tsunoda. El japonés estaría en la pole para subir a Red Bull desde RB después de quedarse relegado al segundo equipo tras el ascenso de, precisamente, Liam Lawson. Y es que para el nipón es una oportunidad única en su carrera que lleva esperando desde hace mucho tiempo.

Yuki Tsunoda, en el GP de China / Visa Cash App RB Team

Helmut Marko se encargó de abrirle la puerta esta semana: "Yuki es un Yuki diferente al de años anteriores. Está en su mejor momento. Obviamente, cambió de entrenador. Tiene un enfoque diferente. Es más maduro", expresó. Tsunoda gusta, es un chico de la casa... y, por si fuera poco, podría debutar con Red Bull en casa. Un futuro escrito en las estrellas... ¿o no tanto?

Colapinto apunta a RB

La subida de Tsunoda estaría acompañada por la llegada, según apuntó este domingo Motorsport, de Franco Colapinto a RB. El argentino se encuentra actualmente como piloto reserva de Alpine esperando la oportunidad de volver a ponerse a bordo de un Fórmula 1, aunque si esa puerta sigue cerrándose optaría por escuchar ofertas de otros equipos.

Franco Colapinto, piloto de F1 / AP

Red Bull ya lanzó sus redes hacia Colapinto la temporada pasada, aunque finalmente optaron por confiar en Liam Lawson y en Hadjar para RB. Sin embargo, la situación podría volver a cambiar si desde la planta noble de la escudería austríaca decidiesen apostar con todo por el argentino. El perjudicado, como no podía ser otra manera, sería un Liam Lawson que no tendría asiento ni en RB... en el caso de que llegase Colapinto.

Checo Pérez, ¿opción real?

Si alguien estará más tranquilo en su casa visto lo que está sucediendo en Red Bull, ese es Checo Pérez. El mexicano terminó su etapa en el equipo de la bebida energética tras un decepcionante 2024, aunque visto el rendimiento de Lawson incluso se podría considerar bueno a estas alturas.

Sergio 'Checo' Pérez / AP

El mexicano está sin equipo desde entonces y parece casi imposible que pudiese volver a Red Bull próximamente. Su opción más real de entrar de nuevo en el Gran Circo es en Cadillac a partir de 2026, aunque no son pocos los que piden su llegada como relevo de Lawson para el Gran Premio de Japón.

Pepe Martí, en la recámara

Si se habla de méritos para subir a la Fórmula 1, pocos tienen tantos argumentos como Pepe Martí. El piloto del equipo Júnior de Red Bull compite en Fórmula 2 desde hace dos años con el equipo austríaco y la puerta de la máxima categoría podría abrirse si desde Milton Keynes.

Pepe Marti, piloto de Campos Racing en F2 / Red Bull Contenpool

El propio piloto habló recientemente de esta opción: "En estas cosas prefiero no meterme porque al final yo no me he subido en un Fórmula 1. Los dos pilotos que están en el Visa no se han subido a al Red Bull al lado de Max. Yo no puedo juzgar sobre algo que no conozco, prefiero no meterme en ello", expresó. "Todos los que estamos dentro de la Academia Red Bull o en el equipo segundo de Red Bull de Fórmula 1 estamos todos pensando en lo mismo: hay que estar listos para que cuando surja una oportunidad intentar dar lo mejor de nosotros". Se avecinan días máxima tensión en Red Bull: ¿qué piloto acompañará a Verstappen en Japón?