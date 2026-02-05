Max Verstappen, de villano a héroe: “Es agradable cuando la gente te anima en lugar de abuchearte”

Durante varias temporadas, Red Bull y Max Verstappen no tuvieron rival. El tetracampeón dominó ininterrumpidamente en 2021, 2022, 2023 y 2024, pero la historia cambió el pasado curso. McLaren se hizo con el dominio de la categoría en 2025, con Lando Norris y Oscar Piastri a un altísimo nivel, y todo esto, sumado a la bajada de rendimiento de Red Bull, terminó provocando que el campeonato se lo llevase Norris. Aunque con tan solo dos puntos de diferencia... por lo que terminó siendo uno de los finales de curso más apretados de los últimos años.

En las temporadas anteriores, muchos aficionados tacharon 'El Gran Circo' de aburrido debido al dominio absoluto del piloto neerlandés. Esto provocó una reacción del público que asistía a los grandes premios, que terminaba abucheándole. Un ejemplo de ello es la temporda 2023, en la que se hizo con 19 de las 22 victorias posibles. Una situación que ha cambiado este 2025, donde ha cosechado ocho victorias en 24 citas. Una cifra muy menor. Y que ha sido recibida con buen gusto por los fans, tal y como reveló recientemente en el podcast 'The Fast and The Curious'.

Y es que el piloto neerlandés notó un cambio en la actitu del público en cuanto a él se refiere. Los abucheos habrían cambiado por aplausos. "Sí, supongo que cuando eres un poco el underdog, eso ocurre de forma bastante natural. Pero es agradable. Es agradable cuando la gente te anima en lugar de abuchearte o lo que sea", se sinceró el nuevo número '3' de la categoría, que abandona el '1' tras la consecución del mundial por parte de Norris.

Sobre su dominio aplastante, aseguró que para él nunca fue aburrido. "Para mí, 2023 sigue siendo mi temporada favorita", reveló. Y explicó lo que pasa por la cabeza de un piloto cuando no deja de ganarlo todo. "Para mí no fue aburrido, porque siempre me desafié a mí mismo. Ese es siempre el punto. La gente dice: 'Sí, vas en cabeza y desconectas', pero yo no desconecto. Sigo completamente concentrado, y hace falta mucho para intentar lograr resultados así", se sinceró.

La nueva era Ford y sus incógnitas

El pasado curso fue muy diferente a los anteriores y tuvo que aprender a ser el perseguidor y no el perseguido. Pero su mentalidad nunca cambió. "Obviamente estás en un papel diferente, porque ya no ganas tantas carreras como antes. Pero, al final del día, para mí lo importante es: ¿he cambiado yo? No, no he cambiado. Eso es realmente lo único que puedo decir al respecto", expresaba en dicha entrevista.

Ahora Verstappen enfrenta una nueva temporada con muchos retos por delante. Y no será solo él quien lo haga. La parrilla al completo inicia una nueva era con el cambio de reglamento, y a la espera de saber qué es lo que sucede en los test de la próxima semana en Bahréin, la primera toma de contacto en los test de Barcelona fue bastante positiva para gran parte de la parrilla. También lo fue para Red Bull, que encontró buenas sensaciones con el nuevo motor Ford, tras dejar atrás la 'era Honda'. Habrá que esperar para saber si será año de abucheos o de aplausos para 'súper Max'.