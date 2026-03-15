Max Verstappen, vigente subcampeón del mundo, desata su frustración: "Esta Fórmula 1 parece Mario Kart"

El fin de semana del Gran Premio de China de 2026 fue para olvidar para Max Verstappen y Red Bull Racing. El vigente campeón del mundo vivió una cita complicada en el Circuito Internacional de Shanghái que terminó con abandono en la carrera principal y sin puntos en la prueba al sprint.

La decepción comenzó ya el sábado. En la carrera sprint, el piloto neerlandés solo pudo terminar en novena posición, quedándose fuera de los puntos y evidenciando las dificultades del equipo durante todo el fin de semana.

La situación no mejoró el domingo. Durante el Gran Premio, Verstappen trataba de remontar posiciones tras un inicio complicado en el que perdió varios puestos en las primeras vueltas. Poco a poco logró recuperarse hasta colocarse sexto, justo por detrás de Ollie Bearman, alimentando la esperanza de sumar un resultado positivo y puntos importantes para el campeonato.

El box de Verstappen no acabó bien el China / EFE

Sin embargo, su carrera se truncó en la vuelta 45. De manera repentina, el monoplaza perdió velocidad en plena pista, lo que obligó al equipo a llamarlo inmediatamente a boxes. Poco después se confirmó su abandono. Según explicó Red Bull, el problema estuvo en un fallo técnico en el sistema de recuperación de energía (ERS) del coche.

Este sistema es clave en los monoplazas de Fórmula 1, ya que permite recuperar y liberar energía durante los momentos de mayor potencia, mejorando el rendimiento general del vehículo. Un fallo en el circuito de refrigeración puede provocar el sobrecalentamiento de componentes electrónicos y mecánicos, lo que hace necesario retirar el coche por motivos de seguridad.

Tras la carrera, Verstappen no ocultó su frustración, no solo por el abandono, sino también por el funcionamiento actual de los monoplazas. El neerlandés fue muy crítico con la gestión de la energía en la categoría.

El monoplaza de Verstappen no aguantó / EFE

Un cómic

“Esto no es nada divertido, parece Mario Kart”, afirmó. “Sigues adelante con la batería al máximo y, en cuanto se agota, te vuelven a adelantar. Me parece ridículo. Esto no tiene nada que ver con las carreras de verdad”.

El piloto quiso dejar claro que su malestar no se debía únicamente a su posición en pista, sino al rumbo que, en su opinión, está tomando el espectáculo. Según explicó, incluso si estuviera ganando habría expresado la misma opinión, ya que considera que la forma actual de competir se aleja del espíritu tradicional de la Fórmula 1. Agregó que "Esta Fórmula 1 es una BROMA. Diría lo mismo si ganara. Si a alguien le gusta esto, entonces no sabe de qué se trata realmente la competición".

Verstappen también lanzó una advertencia sobre el futuro de la categoría y pidió que se tenga más en cuenta la opinión de los pilotos a la hora de tomar decisiones reglamentarias. “Espero que no piensen que esto es lo correcto, porque a la larga podría arruinar el deporte. Jugará en nuestra contra”, concluyó.