Max Verstappen, satisfecho a pesar del susto en Australia

Max Verstappen, se ha mostrado satisfecho tras la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia y ha afirmado que "no tuvimos un día completo de rodaje limpio, pero en cuanto a ritmo, estamos donde se esperaba. Aún queda mucho trabajo por hacer y analizaremos qué funcionó y qué podemos mejorar y esa es la realidad por el momento", ha valorado el cuatro veces campeón del mundo.

Verstappen , que ha cambiado el 1 por el 3 en su Red Bull, ha marcado el tercer mejor tiempo con 1:20,789 en la primera sesión matinal, tras completar 27 vueltas, mientras que en la segunda sesión ha acabado en sexta posición con un tiempo de 1:20,366 en 13 vueltas, aunque ha acabado anticipadamente tras salirse de pista a gran velocidad y dañar su RB22.

"En la primera sesión dimos un buen número de vueltas y en la segunda nos dimos cuenta de que tuvimos algunos problemas. Estamos trabajando para conseguir la puesta a punto correcta del coche y tuvimos algunas dificultades con el agarre, además de que nos fuimos a la grava", declaró Max al final de la jornada de entrenamientos libres

Por su parte, el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, aprovechó para realizar una valoración del equipo en este arranque de curso: "Es fácil equivocarse y difícil ser perfecto, así que aprovecharemos las lecciones para mañana y nos aseguraremos de estar listos para la clasificación, nuestro principal objetivo es encontrar la manera de completar el mayor número de vueltas posible".

La primera jornada de entrenamientos acabó con el McLaren de Oscar Piastri liderando los tiempos con 1:19,729 seguido de los Mercedes de Antonelli y Russel que marcaron 1:19.943 y 1:20,049, respectivamente.