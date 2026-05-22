Max Verstappen, rotundo sobre un cambio de reglamento: "Es lo que quiero para poder seguir en la Fórmula 1"

Los fans de la Fórmula 1 se han topado con un Max Verstappen con energías renovadas tras este parón de tres semanas tras el Gran Premio de Miami. El piloto neerlandés, quien formó parte de las 24 horas de Nürburgring el pasado fin de semana, se mostró positivo con su futuro en la Fórmula 1 en su llegada a Montreal (Canadá). Tras semanas de especulaciones sobre una posible retirada, el tetracampeón dejó claro que continuará en la disciplina encantado si se revisa el reglamento en 2027, tal y como está previsto.

Max ha atravesado un inicio de curso especialmente complicado. El piloto de Red Bull se encuentra lejos de luchar por podios en esta nueva era de la Fórmula 1, algo a lo que no está para nada acostumbrado. Además, desde los test de pretemporada se ha mostrado muy crítico con el nuevo reglamento.

Max Verstappen durante el GP de Japón de 2026 / FRANCK ROBICHON / POOL / EFE

El nuevo estilo de pilotaje con la nueva unidad de potencia con un 50% de energía eléctrica es algo que no termina de convencer al ganador de 71 Grandes Premios en Fórmula 1. Y es que la recarga de la batería es esencial en esta nueva era y obliga a dosificar su instinto. De hecho, Verstappen llegó a acusar a la competición de ser una "Fórmula E con esteroides".

El malestar de Max terminó haciéndose más obvio cuando dejó entreabierta la puerta del retiro, pese a tener contrato con Red Bull hasta 2028. "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo Max en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live' tras el GP de Japón.

¿Nuevo equilibrio en los motores de 2027?

El malestar general con los nuevos monoplazas de 2026 ha terminado desenvocando en que la FIA revise las reglas, y a falta de una confirmación 100% oficial, se espera que el próximo año lleguen nuevos cambios; el equilibrio pasaría a un 60% de térmico y sólo un 40% de eléctrico. Algo que, según parece, convence a Max.

El '3' de la categoría se mostró muy optimista con esto, puesto que asegura que será un bien para la competición. "Es definitivamente lo que el deporte necesita y lo mínimo que esperaba. Sin duda, va por muy buen camino", dijo el piloto neerlandés ante los medios en Canadá. "Era lo mínimo que esperaba y me parece genial que quieran hacerlo. Es justo lo que necesita este deporte", expresó.

"Sólo quiero un buen producto en la Fórmula 1 y esto, sin duda, lo mejorará. Lo que dije antes sobre los cambios que, con suerte, se producirán el año que viene, ayudará mucho, porque siempre he dicho que no importa si tengo un buen coche o no, lo que importa es el producto. Creo que el producto mejorará así y naturalmente, el disfrute aumentará", valoraba el piloto.

"Mejorará el producto"

El piloto, en las filas de la escudería de Milton Keynes desde hace ya una década, explicó que tal vez estos cambios ayuden a su continuidad en EL 'Gran Circo'. "Mejorará el producto, lo que significa que estoy más contento y eso es lo que quiero para poder seguir en la Fórmula 1. No tengo una respuesta definitiva, no importa. Por mi parte, estoy contento donde estoy, el equipo está progresando mucho y eso también es muy emocionante de ver", dijo.

Max se mostró cauteloso, puesto que aún no hay nada oficial, pero sí dejó que ese es el rumbo que debe tomar la Fórmula 1 de cara a 2027. "Siempre quise continuar, pero siempre quise ver un cambio y creo que el cambio que se avecina es definitivamente muy, muy positivo, o diría que casi un regreso a la normalidad. Así que eso es bueno", sentenció.

Canadá, lugar de buenos recuerdos

Sea como sea, Max aterriza este fin de semana en un trazado en el que ha conseguido tres de las últimas cuatro victorias disputadas. Tan solo George Russell logró imponerse al neerlandés el pasado curso. No está siendo una temporada fácil para el '3', quien aún no ha logrado subirse al cajón dominical; suma una sexta plaza, un abandono, una octava y la quinta. Este último, fue su mejor resultado, en la anterior carrera en Miami. Veremos si el Circuit Gilles Villeneuve puede ser el lugar del 'step' tan deseado.