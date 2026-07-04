Max Verstappen, preocupado: "Nos falta mucha velocidad y no entendemos por qué"

Se antoja como algo muy lejano aquella segunda plaza de Max Verstappen en el Red Bull Ring de Austria... y eso que tan solo fue seis días atrás. La realidad para el piloto neerlandés es muy distinta este fin de semana en Silverstone: partirá séptimo en parrilla tras una jornada muy compleja en la que le faltó velocidad punta y en la que tampoco pudo pasar de la sexta plaza en la carrera al sprint.

La situación del viernes al sábado también cambió drásticamente. Verstappen, quien consiguió firmar un gran resultado para la parrilla de salida de la carrera al sprint al partir tercero, no conservó las buenas sensaciones durante la jornada del sábado. Y hubo varios factores que provocaron estas sensaciones. "Dos cosas: por supuesto no teníamos un buen equilibrio, pero además hemos ido más lentos en la recta comparado con los otros coches. No lo hemos podido arreglar", comenzaba apuntando a los micrófonos de los medios, entre los que se encontraba DAZN.

Max Verstappen el el 'pit lane' de Silverstone / PETER POWELL / POOL / EFE

Se trata de un Silverstone bastante diferente al que conocían los pilotos antes, cuando las unidades de potencia no estaban compuestas por un 50% de energía eléctrica. "Bueno, ya se ha visto que en la recta apretas más el acelerador, pierdes más batería, y eso es una espiral que tan solo empeora hasta el final de la vuelta. Es extra doloroso para mí", valoraba el dorsal '3'.

La realidad es que el RB22 se ha mostrado poco competitivo en comparación a los Mercdes y los Ferrari. "Tenemos que arreglar nuestros problemas, si nos falta velocidad punta, eso es un problema grande aquí. Es algo que tenemos que entender de cara a mañana", se lamentaba el neerlandés.

Max terminó, por primera vez en Silverstone, por detrás de su compañero de box en clasificación. Isack Hadjar fue quinto, pero asegura que los cambios que se han hecho en sus coches nada tienen que ver con lo sucedido hoy. "No, porque ambos coches han realizado cambios, y bastante similares. Por mi parte, me faltaba mucha velocidad. Yo no lo entiendo, y el equipo tampoco. Eso es algo que hay que investigar, y a parte de esto, el equilibrio del coche era muy malo. Y eso es otro problema", expresaba.

Al ser cuestionado sobre cómo podrá adelantar sin velocidad punta en carrera, lo dejó claro: "ni siquiera pienso en eso, solo quiero arreglar los problemas primero". Por el momento, un fin de semana para olvidar para Max.