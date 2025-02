Verstappen no lo ve claro: "Hay trabajo por hacer"

Lawson y Verstappen contaron cada uno con una sesión doble en Bahrein para hacer las últimas pruebas del monoplaza. Liam se encargó de las jornadas del test el segundo día y a Max del tercero.

El vigente campeón del mundo terminó segundo en la clasificación del último día. George Russell lideró después de completar 81 vueltas con el Mercedes y dejó a Verstappen a 0,021 segundos.

Tareas pendientes en Red Bull

"Creo que hoy hemos tenido un día decente. Hubo algunos pequeños problemas, pero en general, completamos bastante lo que queríamos hacer", comentó el piloto de Red Bull. "Creo que no ha estado mal, pero al mismo tiempo todavía queda un poco de trabajo por hacer. Sin embargo, es lo que esperábamos y seguiremos trabajando y tratando de mejorar y, con suerte, cuando lleguemos a Melbourne, aprenderemos un poco más al analizar todos los datos y ver dónde estamos".

"Es difícil saber cuál es el ritmo de cada uno, por lo que todavía tenemos un poco de trabajo por hacer. Estamos deseando volver a competir como es debido en Australia" afirmó Verstappen.

Pierre Wache, el director técnico de Red Bull, compartió sensaciones después de pasar varias horas en el garaje, donde los mecánicos pudieron evolucionar con el monoplaza. "No fue una prueba tan fluida como esperábamos, pero es mejor encontrar algunos problemas aquí que más adelante y es por eso que estamos aquí para entender el coche" explicó Wache.

La meteorología adversa

Las jornadas en Bahrein estuvieron marcadas por la lluvia, poco común en la zona, especialmente en las jornadas matinales. "El clima no estuvo de nuestro lado y no era muy representativo de esta pista, pero también tratamos de explorar el potencial del vehículo e intentar entender cómo responde a diferentes configuraciones, y creo que más o menos lo logramos".

La parrilla en Australia

"Creo que es muy difícil ver un orden de salida para Melbourne en la parrilla en este momento. Se ve que cuatro equipos parecen bastante rápidos, incluido nosotros, pero no miramos demasiado a otros equipos, tratamos de concentrarnos en nuestro programa.

"No estoy tan contento como podría estarlo porque el coche no respondió como queríamos en algunos momentos, pero va en la dirección correcta, solo que tal vez la magnitud de la dirección no fue tan grande como esperábamos, y es algo en lo que debemos trabajar para la carrera y el desarrollo futuro".

Verstappen comenzará la defensa del título en dos semanas, cuando los pilotos se vuelvan a reunir para el Gran Premio de Australia.