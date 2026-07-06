Max Verstappen y su gato negro: Máxima tensión en Red Bull

"Todo es muy frustrante, tienes que ser una persona muy zen para ser optimista en este momento. Así son las cosas. Necesito unos días para resetearme, tengo ganas de irme a casa y no pensar en la Fórmula 1”. Quién te ha visto y quien te ve, Max Verstappen.

Quién diría que el león de la Fórmula 1 hable de esa manera, con esa tristeza y melancolía. Parece herido y vulnerable, como nunca. "Es doloroso y frustrante, intentas todo lo que puedes. No he estado contento con el coche en todo el fin de semana. Le falta velocidad punta y con los duros somos muy lentos. No lo he disfrutado para nada”, declaró tras chocar en Silverstone e irse del trazado británico con un nuevo cero.

El tetracampeón, viendo toda la negatividad que le rodea, aunque no sea supersticioso hasta habla de haberse cruzado “con un gato negro”. Sexto en la sprint y séptimo en qualy, todo mal a su alrededor. Tal vez ese gafe tenga que ver directamente con su alerón trasero que, en dos carreras seguidas, le ha mandado contra el muro y le ha puesto en peligro. Queda claro que esa pieza del coche no funciona como toca y le ha quitado, entre Austria y Silverstone, tantos puntos que hasta le molestan que le pregunten por el Mundial.

"Absolutamente tenemos que asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Tuvimos un problema con el alerón trasero, así que es culpa nuestra, nos disculparemos con Max”, expresó Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull.

Mientras, Verstappen, con cara de pocos amigos en el garaje tras el choque, está harto: “El alerón no se cierra del todo. Una vez vale, pero dos ya es algo peligroso”. Una escena que refleja el tenso ambiente en el equipo de las bebidas fue la reunión de 'pastores' en el hospitality de Red Bull entre el propio Mekies, Jos Verstappen, padre del piloto, y el manager, Raymond Vermeulen.

El clima en la escudería, con salidas constantes de altos cargos en los últimos meses, no es el ideal. En ese corrillo, el Team Principal estaría tratando de explicar la causa del problema al círculo de Verstappen, que va echando mientras más leña al fuego. El entorno está filtrando a prensa neerlandesa la inestabilidad dentro del equipo y lo mal que va todo en Red Bull. Publica De Telegraaf que Verstappen se niega a eliminar su cláusula de rescisión.

"Durante semanas, ha habido una fricción latente entre el entorno de Verstappen y los altos mandos de Red Bull, ya que Max se ha negado hasta ahora a declarar que seguirá pilotando para el equipo el próximo año. Pero Verstappen no se deja presionar y se niega a que se elimine una cláusula de escape de su contrato, simplemente porque eso se acordó hace años. Verstappen se siente ignorado por su equipo, incluidos sus ingenieros. En Canadá lamentó que no le hubieran escuchado respecto a la elección del setup. Mientras el holandés insistía en reemplazar el motor y realizar ajustes en la configuración, la dirección del equipo se mantuvo firme. Pierre Waché (director técnico) ya no comparte toda la info con el ingeniero de Max (Gianpiero Lambiase), ya que este podría acabar filtrando información confidencial a McLaren. No es una situación realmente sana", escribe el periodista neerlandés. Recordar que Lambiase hará las maletas a para ir a Woking en 2028.

Este fin de semana, más desavenencias entre equipo y piloto. “¿Por qué no empezaste desde el pit lane?”, le preguntó Sky Italia al neerlandés. “No me preguntes eso, si fuera por mi, había elegido otra cosa”, replicó Max. Si fuera por él, como confesó más tarde, habrían cambiado motor y probado algo diferente desde el pitlane.

"Estaba claro que después de la clasificación no estábamos contentos con el equilibrio del coche, por decirlo suavemente. Y aunque sabíamos que no sería agradable para Max conducir este coche, pensamos que de esta manera aún podría lograr un mejor resultado que si hubiéramos salido desde la calle de boxes”, se excusó su jefe.

¿Quiere irse entonces Verstappen? Por lo menos, ruido está haciendo y cualquier piloto desea siempre estar subido a un coche rápido. Su problema es que McLaren y Mercedes, de puertas hacia fuera, le están dando 'calabazas'.

Sus actuales pilotos son muy guapos, majos y rápidos y seguirán con ellos el año que viene. O eso dicen sus jefes de equipo Toto Wolff y Zak Brown. La continuidad de George Russell, el eslabón que parecía más débil, parece un hecho. ¿Y la de Oscar Piastri? ¿A dónde iría entonces Verstappen?. Difícil creer que el mejor piloto no pueda elegir.