Max Verstappen: Los escenarios de futuro que le alejan de Red Bull

La temporada más atípica de la Fórmula 1 no ha hecho más que empezar y después de solo tres grandes premios, el ‘gran circo’ afronta un inesperado parón de cinco semanas por la cancelación de Bahrein y Arabia a causa del conflicto en Oriente Medio. Y como suele ocurrir cuando no hay competición, se disparan los rumores.

Uno de los grandes protagonistas de la ‘silly season’ es sin duda el tetracampeón Max Verstappen, que baraja diversos escenarios de futuro. Y no todos son alentadores, ya que muchos le ven fuera del Mundial en 2027.

En casa

El propio piloto neerlandés alimenta la teoría de la retirada con declaraciones incendiarias. Está claro que no le gusta la actual F1, un reglamento que considera “antinatura” y que no le permite disfrutar al volante. “Para esto, mejor me quedo en casa con la familia”, sugiere Max con voz crítica.

Además Verstappen no se aburriría. Ha dejado claro que tiene otros intereses, como su propio equipo de GT Racing, con el que piensa disputar las próximas 24 Horas de Nurburgring en compañía del francés Jules Gounon y el barcelonés Dani Juncadella.

Año sabático

Otra posibilidad, teniendo en cuenta que Verstappen tiene solo 28 años, es que decida abandonar el Mundial solo de modo temporal, a la espera de que la F1 cambie el rumbo actual y le ofrezca de nuevo alicientes.

Estos días la FIA, la FOM y los equipos debaten cambios en la normativa que 'condena' a los pilotos a hacer de gestores de energía, sin poder pisar a fondo cuando planean adelantar para evitar quedarse sin baterías una vez conseguido su objetivo.

Sin embargo, la millonaria inversión de los equipos para adaptar sus monoplazas al reglamento impulsado por cuatro años desde 2026 y el convencimiento por parte de Liberty de que las actuales carreras son más “entretenidas” y al gusto de los nuevos fans de la F1, no parece augurar grandes modificaciones a corto y medio plazo.

Ferrari o McLaren

¿Qué equipo no querría en sus filas al mejor piloto de la actualidad? Mercedes y Toto Wolff lo tentaron abiertamente el pasado año y ahora Ferrari y McLaren también han entrado en la puja. Más lejana parece la opción de Aston Martin. Pese a contar con Adrian Newey y Honda, con los que Max logró sus cuatro títulos, los de Silverstone han protagonizado tal fiasco en 2026 que sería muy improbable que el neerlandés pudiera sentirse atraído por el proyecto.

Ferrari sí puede necesitar a un piloto para acompañar a Charles Leclerc en el caso de que Lewis Hamilton, que en enero cumplirá 42 años, se despida de Maranello. O incluso si es Leclerc el que decide cambiar de aires. El medio neerlandés ‘De Telegraaf’, muy próximo a la familia Verstappen, ha dado pistas en este sentido.

También suena la opción de ver a Verstappen vestido de papaya. Oscar Piastri vivió un incómodo pulso con Lando Norris en McLaren el año pasado y son muchos en el paddock los que consideran que el australiano difícilmente continuará en Woking.

A partir de 2028 desembarcará allí Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen desde que debutó con Red Bull en 2016, lo que podría abrir la puerta a la llegada del campeón neerlandés. "Sólo trabajo con él, en cuanto renuncie, yo también renunciaré", aseguró en Max en 2021 sobre su hombre de confianza. Si no ha cambiado de opinión, Zak Brown podría ‘pescar’ en las turbulentas aguas de Red Bull.

Cumplir su contrato

Todavía queda un último escenario, que pasa por la continuidad, ya que Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y desde la salida de Christian Horner, se siente a gusto con el ambiente de trabajo que ha creado el nuevo Team Principal Laurent Mekies.

El padre de Max apunta en esta dirección. Días atrás, al hacerse oficial la marcha de Lambiase, Jos Verstappen sorprendía al afirmar que nada iba a cambiar. “Sabíamos desde hace tiempo lo de ‘GP’ y también cuándo iba a suceder. Aún tenemos entre un año y medio y dos años para trabajar con él”, añadió, en referencia a Lambiase permanecerá ese tiempo en Red Bull antes poner rumbo a McLaren. “Creo que Max seguirá adelante”, remató Jos, descartando de un plumazo cualquier amenaza de retirada.