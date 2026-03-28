Max Verstappen da su versión del veto al periodista inglés

El jueves, en la rueda de prensa previa al GP de Japón, Max Verstappen protagonizó un sonado incidente con el periodista británico que cubre la información de Fórmula 1 para The Guardian. El neerlandés se percató de su presencia y le invitó a marcharse del hospitality de Red Bull: “No voy a hablar hasta que no te vayas”, lanzó.

El periodista le preguntó a Max si el ‘veto’ se debía a la pregunta que le hizo el pasado año en Abu Dhabi, tras perder por dos puntos el Mundial con Lando Norris, cuando le recordó su error en Barcelona, donde se dejó ocho puntos. Y Verstappen le contestó que sí, que de eso se trataba y que por eso no le quería en su rueda de prensa de Suzuka.

La reacción del piloto neerlandés generó un gran debate y este domingo Max ha vuelto a hablar del asunto para defender su postura con el citado periodista. Ha recordado que no era la primera vez que alguien le hacía la pregunta de lo ocurrido en Montmeló y que veía una intención maliciosa por su parte.

"El año pasado me hicieron esa pregunta con bastante frecuencia y creo que la respondí más de veinte veces. Así que cuando alguien hace esa pregunta después de la última carrera y además se ríe en tu cara, para mí eso demuestra una total falta de respeto. Si no me respetas, ¿por qué te voy a respetar?", ha valorado Verstappen.

"Sólo ves la cámara enfocándome a mí y no a esa persona, que acababa de empezar a reírse. Y se podía ver claramente que había una intención maliciosa detrás en ese momento. Con eso me basta. Llevo suficiente tiempo en la Fórmula 1 como para saber quién tiene buenas intenciones y quién no. Si te ríes de mí ahí mismo, está claro que no tienes buenas intenciones", ha zanjado Max.