Max Verstappen y las cláusulas que le permitirían dejar Red Bull

La temporada 2026 de la Fórmula 1 y su cambio de reglamentación ha levantado una oleada de reacciones entre detractores y defensores que ha dividido al paddock. Entre los que se han mostrado contrarios se encuentra Max Verstappen, quien ha demostrado en varias ocasiones su descontento con la normativa que se ha estrenado este curso.

La temporada no ha empezado de la mejor manera para Red Bull, que se encuentra muy lejos todavía de lso grandes dominadores de este año, Mercedes. El neerlandés es el mejor clasificado de la escudería, incluyendo los dos coches de RB, y se encuentra en una poco habitual novena posición, con tan solo 12 puntos en su casillero. Un balance pobre en contraste con el líder, Kimi Antonelli, que atesora ya 72 después de 3 Grandes Premios.

Se trata de una situación poco habitual para el piloto neerlandés, cuatro veces campeón del Mundo de la F1, acostumbrado a transitar en la zona alta de la clasificación. Tanto, que incluso se ha planteado cambiar de aires la próxima temporada. “Si seguimos así, el año se va a hacer larguísimo”, explicó Verstappen el sábado, al final de la ‘qualy’, afirmando que tiene que "definir" su futuro.

En la carrera del domingo tuvo que conformarse con ser octavo y volvió a mostrar su desmotivación con este nuevo escenario que plantea la Fórmula 1.

Las declaraciones han hecho saltar todo tipo de rumores y, según avanzó el diario neerlandés ‘De Telegraaf’, próximo al clan Verstappen, el de Red Bull decidirá en las próximas semanas si anuncia su retirada a final de la actual temporada.

Cláusulas específicas

Con tan solo 28 años y un sólido ( y millonario) contrato con la escudería de las bebidas energéticas hasta 2028, Max podría estar planteándose dejar el 'Gran Circo', de forma definitiva o temporal. Para ello, podría acogerse a unas cláusulas específicas que le permitirían abandonar el equipo a final de temporada en función de la competitividad.

Según informó 'The Race', si Verstappen no está entre los dos primeros para la fecha estipulada en su contrato, puede marcharse. "Presumiblemente, esto se estipuló en las reglas de 2026 para darle a Verstappen la opción de buscar un mejor puesto en 2027, dependiendo del orden competitivo", explica el citado medio, tomando como referencia lo sucedido el curso pasado.

Entonces, cuando se rumoreó un posible fichaje de Verstappen por Mercedes, se apuntó a que el piloto podría haberse marchado de no estar entre los tres primeros clasificados al llegar al parón veraniego. Teniendo en cuenta la situación actual, con esa octava posición en la tabla y sin mejoras a la vista, Max podría marcharse sin necesidad de justificación.

¿Otro caso Martín?

La situación recuerda a la que vivió el curso pasado Jorge Martín, cuando apuntó a una posible salida de Aprilia acogiendose a unas cláusulas de rendimiento. En su caso, la escudería de Noale no estaba dispuesta a finiquitar el contrato del madrileño y para evitar una escalada del conflicto, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, tuvo que mediar. La situación se resolvió sin tomar decisiones precipitadas y un curso después Martín ha regresado al podio de la mano de la firma italiana.

'The Race' puntualiza que Verstappen no tiene que notificar su decisión a Red Bull hasta el próximo mes de octubre por lo que tiene margen todavía para ver cómo evoluciona el monoplaza y cómo se adapta a la nueva reglamentación en los próximos meses.

Además, con la cancelación de los GP de Bahréin y de Arabia Saudí por el conflicto bélico en Oriente Medio, Max tendrá varias semanas sin competición para reflexionar respecto a su futuro en la Fórmula 1.