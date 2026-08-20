Max se sincera: "Estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo"

No cabía ni un alfiler este jueves a mediodía en el hospitality de Red Bull en Zandvoort. En el marco del Gran Premio de los Países Bajos, el de casa para Max Verstappen, el piloto neerlandés ha anunciado la extensión de su acuerdo con la escudería de las bebidas energéticas hasta 2030. Una noticia que ha llegado a primera hora, por sorpresa.

Max se ha sincerado en la multitudinaria rueda de prensa que ha ofrecido a su llegada al circuito y ha reconocido que se plantetó seriamente la idea de retirarse de la Fórmula 1. Desde los test de pretemporada ha sido el piloto más crítico con el nuevo reglamento de la F1 y eso le ha generado muchas dudas. Por fortuna para los fans, el mejor piloto de la parrilla ha asegurado su continuidad en el Mundial por cuatro años más.

"Creo que estaba más cerca de retirarme que de cambiar de equipo", ha comentado Verstappen. "La verdad es que se trataba de continuar en la Fórmula 1 o no, pero las normas han estado mejorando algo y digamos que estoy dispuesto a convivir con ellas y espero que hasta 2030 se cambien y quizá lleguen esos motores V8. Lo evaluaremos entonces", ha añadido.

"Tengo que decir que, después de los primeros grandes premios, le dije a Laurent Mekies: 'No vengas a hacerme preguntas sobre el futuro, porque ni siquiera sé si tengo ganas de quedarme'", ha reconocido. "Pero sinceramente, siempre hemos mantenido las cosas muy abiertas. Y me encantan las carreras".

Verstappen se mantiene fiel a Red Bull, a pesar de que los grandes nombres que hicieron grande el equipo ya no están y tampoco tienen, por ahora, un monoplaza dominante como en años anteriores. El objetivo del tetracampeón es volver a lo más alto y está convencido de que puede lograrlo con su equipo de toda la vida.

"No ha sido una decisión estresante, creo que era la decisión adecuada. Me siento muy bien dentro del equipo, creemos que podemos volver a lo más alto en los próximos años. Hemos mantenido muchas conversaciones buenas y transparentes, me llevo bien con Oliver, Laurent y con todos los gestores".

"Estoy contento de formar parte. En los últimos meses se ha hablado de los planes del equipo ahora en adelante y la verdad que me lo han comunicado de manera abierta y transparente, eso me gusta, me gusta lo que quieren conseguir y quiero seguir formando parte. Ya lo dije cuando estaba Dietrich, mi objetivo era estar aquí para siempre y vamos por buen camino", ha insistido.

Es de suponer que Max se ha dejado alguna vía de escape, una claúsula de rescisión por rendimiento del coche, aunque no ha querido corroborarlo: "Nunca he hablado del contenido de mis contratos", ha zanjado.