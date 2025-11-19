Mattia Binotto, director del proyecto Audi F1: "Nuestro objetivo es luchar por el Mundial en 2030"

En su camino hacia ser una escudería ganadora en la Fórmula 1, Audi se ha rodeado de las figuras más destacadas del Gran Circo estos últimos tiempos. Ingenieros, técnicos, mecánicos... y por encima de todos, un jefe capaz de liderarlos a todos: Mattia Binotto. Tras toda una vida en Ferrari, donde llegó a ser jefe de equipo desde 2019 hasta 2022, el italiano se embarcó en un proyecto ambicioso con un meta clara: pelear por el campeonato en 2030.

Así llegó Mattia Binotto a Sauber, que pasará a ser Audi a partir de 2026, con un grupo de trabajo a su lado con figuras como Jonathan Wheatley, antes en Red Bull, para garantizar o acercar un objetivo común. En su presentación al mundo del primer boceto del monoplaza para la próxima temporada, el jefe de proyecto de la marca alemana atendió brevemente a SPORT para repasar los planes de futuro de Audi y su plan de trabajo a seguir próximamente.

Cualquiera que sea la situación a principio de temporada, será complicado juzgar quién tendrá una ventaja y quién no Mattia Binotto — Jefe de proyecto de Audi

Audi aterriza a la Fórmula 1 con una suerte de lienzo en blanco por delante. "Es una regulación completamente nueva. Es nueva para todo el mundo", comenta Binotto. La normativa de la FIA para 2026 permitirá explorar toda una revolución en la parrilla, que deberá adaptarse a los cambios introducidos para ser competitivos y no descolgarse con la competencia. En ese escenario entra la marca alemana, que tiene claros sus objetivos: "Cualquiera que sea la situación a principio de temporada, será complicado juzgar quién tendrá una ventaja y quién no. Será más importante ser capaces de reaccionar, desarrollar y ponerse a la par con los otros equipos", reconoce. "Estoy centrado en saber cómo seremos capaces de avanzar y actualizarnos estas próximas temporadas".

Binotto se pone a los mandos de Audi tras un amplio historial en esto de la Fórmula 1. "No veo que tengamos ninguna ventaja", considera tras valorar qué tiene Audi respecto a otros equipos. "Estamos aquí para ser exitosos en un futuro, aunque necesitamos ser humildes por encima de todo", admite con cautela. El italiano reconoce el trabajo de la organización, la inversión puesta en el proyecto... pero conoce bien que triunfar en el Gran Circo requiere de tiempo. De tiempo y de estar respaldado por un equipo que confíe en los tiempos marcados.

No estamos aquí para compararnos con los demás; hay muchos equipos buenos fuera Mattia Binotto — Jefe de proyecto de Audi

"Para nosotros, lo siguiente será desarrollar nuestra organización, permanecer centrados en nosotros mismos y no despistarnos por los otros equipos", continúa Mattia. "No estamos aquí para compararnos con los demás; hay muchos equipos buenos fuera, pero primero necesitamos construir y consolidar nuestra llegada a la Fórmula 1 el próximo año".

Será una temporada complicada para Audi, que llega con muchas incógnitas, pero con un plan de futuro asumido por todos en la organización: "Nuestro objetivo es luchar por el Mundial en 2030", recuerda. "Tardaremos algunas temporadas y creo por supuesto que la próxima temporada no será en la que estaremos a ese nivel". Una declaración de intenciones a la que se suma toda la escudería, que está lista para su aterrizaje en la Fórmula 1 y para demostrar que tiene el potencial para replicar en el Gran Circo lo que siempre ha hecho en el resto de competiciones: ganar.