Mattia Binotto, director de Audi, sobre querer igualar el potencial de Ferrari: "¿Por qué iba a hacerlo? No han ganado nada desde 2008"

Audi ha tomado en 2026 el testigo de Sauber para iniciar una nueva aventura en la Fórmula 1 y la misma dupla de pilotos, formada por Niko Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. En su debut en Australia, la escudería alemana hizo buena una carrera de descartes para conquistar sus primeros puntos en el campeonato, con Bortoleto cruzando la meta en la novena posición.

Un inicio más que dulce para una escudería que aspira a dejar atrás la antigua denominación en busca de cotas más altas. "Sauber era un equipo pequeño e histórico con una infraestructura quizás algo anticuada. Y lleva tiempo volver a encarrilar todo. Primero, hay que definir el objetivo", afirmó Mattia Binotto, jefe del equipo, en una entrevista a 'L'Équipe'. Para el que ex de Ferrari, el objetivo de Audi es claro, "convertirnos en campeones del mundo algún día. ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? Hacemos una lista y trabajamos en ella; así de simple".

En la misma, se permitió enviar un recado a su exequipo al ser preguntado sobre si su objetivo pasa porque Audi sea un equipo tan fuerte como Ferrari. "¿ Por qué iba a hacerlo? No han ganado nada desde 2008. Quiero que gane Audi", afirmó entre risas.

El italiano tiene claro que Sauber "es un gran equipo, con gente excepcional y una gran trayectoria. Pero le falta un poco de todo para ser campeón". Para Binotto, la escudería "carece de personal, habilidades, procesos, metodología, espacio, recursos, buenas pruebas, un simulador, un túnel de viento renovado y un departamento de fabricación más eficiente y con mayor capacidad".

Pese a las carencias iniciales, el plan de Audi y Binotto es conseguir ser competitivos en menos de cuatro años, un reto asumible, según el transalpino. "El plan es tres años para construir y dos para consolidar y poder competir por el título. Así que tenemos al menos cincuenta y siete proyectos, en la lista que les di, con hitos claramente definidos", aseguró, insistiendo en los plazos que la escudería ha dado en otras ocasiones.

Para conseguir alcanzar este objetivo, Binotto cuenta con una amplia experiencia como respaldo. El italiano nacido en Lausana (Suiza) formó parte de la estructura de Ferrari durante 28 años, los dos últimos como director de equipo, y pese a que "no es fácil", llegar de un equipo ganador "sin duda me permite ver las diferencias y ver qué falta".

Mentalidad distinta

Respecto a la transición de Sauber a Audi, Binotto explicó que "tuvimos que construir este nuevo coche, pero también gestionar la temporada 2025. Los accidentes en Brasil no ayudaron. Tuvimos que rehacer piezas para terminar las tres últimas carreras y, al mismo tiempo, seguir ensamblando el coche para el resto del año".

El italiano habló también de las dificultades que se encontró en su cambio de Ferrari a Audi, aunque matizó que "no es más difícil, es diferente". "Sobre todo la cultura, que no es latina. En Ferrari, no existían procesos: simplemente se probaban cosas. No se necesitaba un plan para tener éxito. En cambio, en Audi, con una cultura más alemana y suiza, los planes son primordiales", explicó.