Massa vuelve a la carga contra Ferrari y Alonso: ﻿"Dividió al equipo"

Felipe Massa ha hablado de su etapa como compañero de Fernando Alonso y ha sido crítico El brasileño mantiene un pulso con la F1 y la FIA por el título 2008 al considerarse perjudicado por el 'crashgate' de Singapur

Felipe Massa está de actualidad por el pulso que mantiene con la F1 y la FIA por el título 2008, al considerarse perjudicado por el 'crashgate' de Singapur. Pero además, ahora ha vuelto a la carga para referirse a su etapa en Ferrari y en particular a las temporadas en las que compartió el box de la Scuderia con Fernando Alonso (2010-2013), que fueron duras para él.

El brasileño se vio claramente superado en pista por el asturiano y ahora se muestra crítico tanto con Ferrari como con Alonso. En el podcast de Track Limitis, Massa asegura que su relación con el bicampeón español fue muy diferente a la que tuvo con Michael Schumacher.

"La forma en que trabajé con ambos fue diferente, porque traté de aprender lo más posible de Michael, mientras que con Alonso yo quería vencerlo y él quería vencerme a mí. Era pura competencia", dice Massa.

La 'humillación' del simulador

"Siempre me llevé bien con Fernando en lo personal. Pero lo que me dijo no fue lo mismo que le dijo al equipo. Tenía mucho poder y trató de usarlo para que todos estuvieran de su lado. Eso dividió al equipo y no fue tan bueno. Pero él era así y creo que el único problema es que no fue bueno para el equipo", afirma el brasileño. "No quiero decir que no fue justo, el equipo no hizo nada malo, pero la forma en que trabajaron y la forma en que cuidaron a Fernando hizo que no fuera muy agradable para mí", añade.

Para ilustrar lo que vivió, Massa pone un ejemplo con el trabajo en el simulador y en la fábrica de Maranello. "Recuerdo que trabajamos mucho en el simulador, porque en ese momento Red Bull tenía uno mucho mejor que nosotros, incluso McLaren tenía el mejor, así que trabajamos muy duro para mejorarlo. Pero a mitad de temporada de repente Fernando dijo que ya no quería sentarse en el simulador porque no le servía de nada. Yo seguí trabajando en ello, también porque quería ponerme en forma y no teníamos un buen coche esa temporada", relata.

"Luego fuimos a Singapur y Alonso ganó la carrera. El entonces presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, le dijo a los medios lo increíble que era ver a Fernando en el trabajo y cuánto trabajaba con el equipo, cada semana en la fábrica y en el simulador. Cuando escuchas eso como segundo conductor, te destruye mentalmente", concluye Massa.