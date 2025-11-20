Massa podrá pedir indemnización por el 'crashgate' de 2008 pero no será campeón del mundo

La demanda del expiloto brasileño Felipe Massa contra la FIA, Formula One Management y Bernie Ecclestone por el 'crashgate' de 2008 podrá ir a juicio, en búsqueda de una indemnización por daños y perjuicios, pero no será declarado campeón del mundo, según un tribunal londinense.

Este tribunal aceptó este jueves que Massa puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, pero rechazó que tenga derecho a que le declaren campeón del Mundial de 2008.

Según el juez Justice Day, Massa tiene un prospecto real de probar su caso en un juicio, pero desestimó que vaya a recibir un "alivio declaratorio" en referencia a ser proclamado campeón del título que perdió en 2008 ante el británico Lewis Hamilton por un punto de diferencia.

En un comunicado, el expiloto brasileño aseguró que esto es un "gran día" para él, para la justicia y para todo el mundo que ama la Fórmula 1.

A rastras desde 2008

Massa acudió a un tribunal londinense hace unas semanas para reclamar el título mundial de Fórmula 1 de 2008, que se llevó Hamilton por un punto de ventaja, y una indemnización de 73 millones de euros (unos 84 millones de dólares) por los daños y perjuicios que ocasionó el famoso 'crashgate' del Gran Premio de Singapur de 2008, en el que el entonces piloto de Renault Nelson Piquet Jr se estrelló, presuntamente de forma deliberada, para que ganara la carrera su compañero de equipo, el español Fernando Alonso.

En aquella carrera, el piloto de Sao Paulo acabó fuera de los puntos, pese a salir desde la 'pole', mientras que Hamilton consiguió un tercer puesto que fue decisivo para ganar el Mundial tres carreras después en Brasil. El británico obtuvo el primero de sus siete títulos tras adelantar a Timo Glock en la última curva del circuito de Interlagos.

El expiloto de 44 años alegó que la FIA, Formula One Management y Bernie Ecclestone estaban al tanto del amaño durante la disputa de aquel campeonato, pero prefirieron mirar hacia otro lado para no manchar el deporte.

Ecclestone, la FIA y Formula One Management trataron durante la audiencia preliminar de que el caso no llegara a juicio, argumentando que ha pasado mucho tiempo y que Massa perdió el campeonato por sus errores y no por negligencia de las autoridades.

El incidente, que en su día supuso sanciones para Renault, cayó en el olvido hasta que en 2023 Eclestone, el gran jefe de la Fórmula Uno hasta 2017, comentó en una entrevista que la FIA estaba al tanto del amaño durante la temporada 2008 y que podría haber cambiado el rumbo del campeonato si hubiese decidido anular el resultado de dicha carrera.

Al haber salido a la luz todo con el Mundial ya acabado, no hubo posibilidad de que Massa lo reclamase como suyo, ya que la normativa de la competición por entonces alegaba que si se habían entregado ya los premios de final de temporada no podía alterarse el resultado.

"El pobre rendimiento de Massa en esa carrera no estuvo relacionado con el accidente y tampoco la gran actuación de Lewis Hamilton, y ninguno de ellos estaba al tanto de las acciones de Renault", defendieron en el tribunal los abogados de Ecclestone.

Felipe Massa en 2008 / EFE

Massa alega que no denunció antes estos hechos porque no fue hasta la entrevista de Ecclestone en 2023 cuando se dio cuenta que las autoridades habían estado al tanto de la fechoría de Renault.

"No es una exageración calificar esto como uno de los más graves incidentes relacionados con la manipulación en el mundo del deporte, no sólo porque fue un intento de intervenir en el resultado de la carrera, sino porque también amenazó la vida de los espectadores y del piloto", aseguraron los abogados de Massa.

Los letrados también agregaron que "hubo un encubrimiento de la conspiración para que hubiese ese accidente y un encubrimiento por parte de aquellos con la responsabilidad de proteger la integridad del deporte, que conspiraron de forma deliberada juntos para cubrir uno de los escándalos más graves de la historia del deporte".