Massa carga contra Alonso: "Tenía dos caras, si perdió fue por algún motivo"

Felipe Massa es alguien que nunca dejará a nadie indiferente. El piloto brasileño sigue adelante en su lucha judicial con el objetivo de reclamar el Mundial de 2008, un caso que todavía sigue dando de que hablar casi dos décadas después. Sin avisos de querer rendirse, Massa aprovecha cualquier ocasión para pedir la corona que presuntamente le arrebataron, una cruzada en la que está implicado, de manera inherente, Fernando Alonso.

El incidente al que se refiere Felipe Massa no es otro que el famoso Crashgate sucedido durante el GP de Singapur en 2008. En plena lucha por el campeonato mundial, Nelson Piquet -entonces en Renault- se estrelló en la vuelta 13 haciendo necesaria la salida del safety car. Fernando Alonso, en aquel momento decimoquinto clasificado, terminó ganando la carrera gracias al oportuno accidente de su compañero de equipo, quien posteriormente reconoció que su colisión había sido orden de la escudería francesa.

El Crashgate sigue dando que hablar

El principal damnificado terminó siendo Felipe Massa, quien era líder en aquel momento y acabó retirándose tras una orden de equipo equivocada. Lewis Hamilton sumó seis puntos cruciales para la pelea por el Mundial que fueron decisivos para que el británico levantase su primer título de pilotos en la Fórmula 1. Massa siempre ha defendido su derecho a la corona desde entonces alegando que le arrebataron un título que era suyo por una decisión premeditada con el fin de decidir el resultado de una carrera. "No me doy por vencido", explica Felipe Massa en una extensa entrevista a Relevo.

Alonso y Massa, en Ferrari / FRANCK ROBICHON / EFE

El medio aprovechó para repasar su relación con Fernando Alonso, con quien compartió equipo en Ferrari a pesar de sus roces del pasado: "Piloto increíble. Uno de los mayores fenómenos de la F1, sin duda. Eso no quita lo que pienso de él respecto al incidente del 2008. Fernando no se comportó bien. Nunca habló del tema, y es una pena porque su grandeza como piloto no se corresponde en cómo actuó ahí. Decía que no sabía nada; escondió todo. Esto no es aceptable, porque hablamos de un grande a nivel deportivo...", explicó.

El brasileño se expresa con claridad sobre el asturiano: "Jamás tuve un problema con Fernando Alonso, pero siempre tuvo dos caras, dos personalidades. Una cosa es lo que mostraba; otra lo que sacaba de puertas adentro. Estaba centrado solo en él. En 2010 hizo un campeonato estupendo, merecía ganar, pero lo perdió quizás por un error en la estrategia. Perdió dos mundiales en la última carrera y que creo que todo sucede por un motivo. Nada es casual en nuestra vida", explica a Relevo. Una relación especial como pocos entre dos pilotos legendarios en el mundo de la Fórmula 1.