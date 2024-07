Marko sentencia a Pérez: "Se derrumbó, no es lo que esperábamos"

Cada día que pasa parece más difícil que Sergio Pérez mantenga su asiento en Red Bull, a pesar de que a principios de junio firmó su renovación por dos temporadas. El mexicano ha vuelto a protagonizar una actuación gris en Bélgica y sus jefes han advertido que tras esta nueva decepción se reunirán de urgencia para evaluar su continuidad.

Checo logró una buena clasificación el sábado y salió segundo en parrilla. En carrera no cumplió con las expectativas y acabó octavo, aunque fue séptimo al final por la descalificación de George Russell. Helmut Marko fue muy duro con él: "Sergio tuvo la oportunidad de obtener un buen resultado desde el segundo lugar. Desafortunadamente, ese no fue el caso. Especialmente en el último tramo, se derrumbó completamente, marcando tiempos de vuelta de 1'48'', dijo el asesor de Red Bull en Sky Alemania. "Cada resultado es importante para Sergio, y el octavo lugar desde la segunda posición en la parrilla ciertamente no es lo que esperábamos", añadió.

Si en las últimas pruebas antes del parón estival Checo afrontaba una especie de ultimátum, puede decirse que no ha superado el exámen. Se marcha de vacaciones a 146 puntos de su compañero Max Verstappen después de 14 grandes premios. Y tras la carrera en Spa, las cámaras de DAZN ha captado al team principal de Red Bull reunido con Daniel Ricciardo, que tras la conversación ha exhibido una amplia sonrisa.

Horner ha sido también crítico con Pérez. "Tenemos que estudiarlo y discutirlo a fondo. No queremos que un piloto que empieza la carrera segundo acabe octavo. Nunca quieres ir hacia atrás. Necesitamos dos coches que sumen puntos. McLaren nos ha vuelto a recortar hoy varios puntos, eso tiene que parar. Necesitamos a Sergio delante. Necesitamos revancha después del parón veraniego", ha dicho.

Cuestionado por su delicada situación, Checo ha explotado y ha advertido que "es la última vez que voy a hablar de mi futuro, no responderé a más preguntas sobre ese tema". El piloto mexicano, contra las cuerdas, asegura que "no ha cambiado nada, ayer tuvimos un buen día y creo que tenemos mucho que hacer en el equipo, muchas cosas en las que nos debemos centrar y no podemos gastar energía con todos esos rumores".

Sergio Pérez cree que las vacaciones le servirán para descansar y cargar las pilas: "Creo que es un buen momento para el equipo, para mí mismo, creo que tenemos mucho que hacer y veremos qué podemos lograr".

En cuanto a su carrera en Spa reconoce que terminó frustrado: "Fue muy decepcionante. Empezó con mucha dificultad, tuve que gestionar batería antes de las primeras vueltas y todo estaba muy ajustado por delante. Una vez que conseguí recargar la batería un poco, estaba bastante parejo con Lewis y Charles estuve ahí, pero luego, con todo el tráfico, se hizo muy difícil. Hicimos una tanda bastante corta también, creo que no estábamos bien con los neumáticos, así que hay muchas cosas que analizar en nuestro lado".