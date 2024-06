Mari Boya consigue su primera victoria en Fórmula 3 en Montmeló

Tras empezar el Gran Premio de España con mal pie, con un incidente en los primeros entrenamientos libres que le condicionó la clasificación, el español Mari Boya logró este sábado su primera victoria en Fórmula 3 en la carrera Sprint del Gran Premio de España, por delante de Alex Dunne y Oliver Goethe.

El piloto del Campos Racing se vio beneficiado por el incidente que protagonizaron los compañeros de Trident, Santiago Ramos y Sami Meguetounif, quienes finalmente quedaron fuera de carrera. Tras el accidente, Mari Boya, quien clasificó undécimo en la jornada del viernes y que partía desde la segunda posición a causa de la parrilla invertida para carrera del sábado, se posicionó en cabeza, detrás del Safety Car.

La carrera se relanzó en la vuelta 8, con un Alex Dunne pisándole los talones a Boya. El piloto irlandés mantuvo un gran ritmo que impidió que el español se escapase, y, a falta de cinco vueltas para el final, lanzó el primer ataque para hacerse con el liderato de la carrera, aunque el español supo defender con creces la posición. Tan solo dos vueltas después volvió a producirse otro accidente que obligó la salida de nuevo del Safety Car. Un accidente en el que se vieron involucrados el líder de la general hasta el momento, Gabriele Minì, y Sebastian Montoya, después de que el primero pinchase y se llevase por delante al piloto colombiano.

Este incidente entre Minì y Montoya provocó que la carrera finalizase con un Safety Car, y que, por lo tanto, no hubiese ningún cambio de posición en cabeza. Así pues, Mari Boya cruzó la línea de meta en primera plaza, alzándose con la victoria después de marcar un ritmo constante sin castigar las gomas y mantener a raya a Dunne durante gran parte de la carrera.

“Estoy muy contento. Es una victoria muy especial para mi, pero también para el equipo. Muchos familiares y amigos se han acercado a esta carrera, por lo que ganar aquí y escuchar el himno me ha emocionado. Ha sido increible. Al empezar la temporada me preguntaron dónde queria ganar y dije que en casa", afirmó el español ante los micrófinis de DAZN tras la carrera.

Una carrera que aseguró haber tenido bajo control, aunque también admitió que el ataque de Dunne a falta de cinco vueltas le pilló desprevenido: “Tenía controlada la carrera hasta que ha llegado una vuelta que Dunne se me ha acercado más de lo que yo me pensaba, así que cuando he visto que me ponia en apuros he decidido empujar un poco más para tener las últimas vueltas un poco más controladas”.

Asimismo, el piloto aranés confesó que esta victoria le ayuda a tener más confianza en sí mismo, y que no descarta lograr un buen resultado el domingo, ya que, a pesar de salir undécimo, considera que habrá factores externos que influirán y podrá aprovechar. “Esta temporada aún no nos habíamos subido al podio, así que creo que esta victoria me va a dar mucha confianza. Mañana saldre décimo pero me importa poco, porque creo que adelantar es posible y la degradación va a jugar un papel mayor al que creemos. y en eso en nuestro equipo somos muy buenos. Así que vamos a intentar aprovecharnos de ello y hacer una gran salida”, sentenció el piloto del Campos Racing.