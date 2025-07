Mari Boya, como un niño pequeño en la fábrica de Aston Martin

José María Navalón Boya, más conocido en los circuitos simplemente como Mari Boya, está viviendo en las últimas semanas su mejor momento como profesional. Hace apenas tres semanas firmó como primer piloto de la Academy de Aston Martin y el pasado domingo consiguió la victoria de F3 en Silverstone.

Un primer triunfo en la categoría que llegó en el GP de casa para la escudería por la que acaba de fichar, en un trazado a apenas unos metros de la imponente fábrica que Aston Martin ha inaugurado este curso. El trabajo del catalán no pasó desapercibido para sus jefes y el viaje a tierras británicas se alargó más de lo previsto. "Tenía un vuelo a medio día pero al final llegué a Barcelona a media noche, pero por cosas así, lo que haga falta", explica a SPORT. "Para Aston Martin es el fin de semana de casa. La fábrica está a 200 metros de la entrada de Silverstone y tienen muchos invitados especiales. Después de ganar me invitaron al paddock donde tienen agentes inversores importantes de la estructura y me quedé para charlar con ellos para darme a conocer y también para explicar un poco qué era la academia, que es algo nuevo", recuerda el piloto catalán apenas un día después de su victoria.

Mari Boya visitó SPORT / Valentí Enrich

El piloto de Les está viviendo un auténtico sueño, siguiendo el camino de su referente, Fernando Alonso, con su fichaje por la Aston Martin Academy. Un proceso que se conoció recientemente, pero que lleva mucho tiempo gestando. "Parece que ha sido algo nuevo y rápido, pero es una cosa que yo sabía hace casi un año. Un equipo de Fórmula 1, especialmente como el de Aston Martin, está creciendo una barbaridad y su foco principal es trabajar en la Fórmula 1 y esto era como algo secundario. Había que esperar a que anunciaran la Academia para poder entrar. Estoy muy contento de momento, aprovechando todas las experiencias que me están dando", afirma.

El 24 de junio, Mari Boya visitó la fábrica de Aston Martin en Gaydon para firmar su contrato y, aunque no coincidió ni con Alonso ("no suele ir mucho a la fábrica"), ni con Newey, salió impresionado de las inmensas instalaciones. Pese a que ya había visitado varias fábricas antes, de F3 y F2, para el joven piloto ilerdense, entrar en una de F1 "es como todo multiplicado por lo que quieras. No tiene absolutamente nada que ver, es algo inmenso".

Como una 'rock star'

La visita dejó huella en un Mari Boya que se sintió "como una estrella". "Hicimos un tour por toda la fábrica, con la presentación con fotos, vídeos... estuve como cinco o seis horas allí, comí también, así que fue un día completo", rememora. Una experiencia única.

"Fue todo muy chocante, era como un rookie, un nuevo, no me esperaba nada. Era como un niño pequeño que no se espera nada de lo que ve. Estaba flipando y escuchando todo lo que decían, porque no podía aportar mucho", explica sobre ese momento.

También quedó impresionado Mari Boya con la forma de funcionar de la fábrica. "Trabajan 24 horas al día, todos los días de la semana, cambian turnos. La fábrica siempre está abierta y es algo que impresiona. Tantas cosas que tienen para mejorar y ideas que al final es algo increíble. También tienen como mil personas de personal y quieren subir aún más", comenta, confensando que "es algo que no imaginaba y hasta que lo vi no lo asimilaba".

Después de esa primera visita, Mari Boya tiene aun mucho trabajo por delante pero se siente a gusto con el verde. "Me han dicho que me siento bien, a mí me gusta mucho", bromea.