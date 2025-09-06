Mari Boya se jugará el subcampeonato de la F3 en Monza

Tim Tramnitz ha sido el vencedor de la primera carrera del fin de semana en Monza en la categoría de F3. El piloto alemán ha sumado así diez puntos que aprietan la lucha por el subcampeonato, aunque de momento el segundo en la general sigue siendo Mari Boya, que mañana domingo peleará por mantener esta plaza en la última prueba del curso.

Después de sus problemas en clasificación, hoy el piloto aranés de Aston Martin ha remontado once posiciones para cruzar la meta sexto y llegará segundo al desenlace del campeonato en Italia. Con el título ya resuelto anticipadamente por Rafael Camara, Boya se jugará la ‘plata’ con Tramnitz y Nikola Tsolov, que este sábado no ha puntuado tras un incidente en la última curva.

El caos en la primera vuelta, con varios incidentes y sanciones, ha favorecido a Boya, que ha ganado con puestos en la salida. El pulso de Stenshorne y Bilinski le dio aire a Tramnitz y un toque entre Badoer y Wurz le dio a Boya otras dos posiciones.

Tramnitz gestionó a la perfección el final de carrera ante Bilinski , que acabó segundo, con Stenshorne completando el podio. Boya se marcó un adelantamiento espectacular en la variante de Ascari sobre Alessandro Guisti para acabar sexto. Sigue segundo con 113 puntos, por delante de Tsolov (106) y Tramnitz (104).