Mari Boya, la joya de Aston Martin que debuta en Fórmula 2: "Nunca he dejado de ser alonsista"

José María Navalón Boya (Les, 2004) tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los nombres destacados dentro del mundo de las cuatro ruedas en España. Su talento y buena progresión lo han llevado a debutar este curso en Fórmula 2 en uno de los equipos más históricos de la parrilla, el Prema Racing, y a recibir el apoyo de una escudería de Fórmula 1 como lo es Aston Martin.

El catalán se convirtió el pasado año en el primer piloto de la academia de Silverstone y cerró su paso por Fórmula 3 con una victoria en Silverstone y cinco podios. Justo antes de embarcarse en su nuevo reto en la categoría trampolín a 'El Gran Circo', visitó SPORT para explicar sus objetivos para 2026, las sensaciones tras los primeros test y reveló cómo se siente un chaval "sencillo y de pueblo" al rodearse tan destacados como Fernando Alonso o Adrian Newey.

¿Cómo fue tu primera experiencia con el Fórmula 2?

Al final no deja de ser un coche y todo lo que sea un coche a mí me encanta. Fue una experiencia brutal, un pasito más cerca de de mi sueño y objetivo. Aunque no lo he probado muchas veces y hace relativamente poco, lo guardo con con mucho cariño y y siempre con ganas de de volverme a subir.

Y en Barcelona, ¿qué tal fue?

En Barcelona fue bien, pero fue un test de muchísimas pruebas. La primera vez fue en Abu Dhabi. Aquel fue un test más para mí, una prueba de puesta a punto con el coche, que era nuevo, y el equipo no probó muchas cosas, era más rendimiento puro y y ahí la verdad que la primera vez fuimos muy rápidos. En Barcelona ha sido un test de muchas pruebas, porque al final las carreras al tener tan poco tiempo es muy complicado probar para el coche, y allí tuvimos la oportunidad de probar muchas cosas y sacar conclusiones que luego nos servirán para la temporada.

Mari Boya durante los test de pretemporada en Yas Marina (Abu Dhabi) / Prema Team

¿Qué diferencias has notado respecto al F3?

El peso es más elevado, una manera diferente de conducir, más potencia, frenos de carbono y, sobre todo, lo que destacaría es ciertos procedimientos que en Fórmula 3 no están y que poco a poco la Fórmula 2 te va introduciendo un poco más a la Fórmula 1.

¿Qué es lo que más te ha costado de adaptarte?

Bueno, la verdad es que de momento estoy muy contento. Siempre, como 'rookie', pues hay cosas nuevas a las que no estoy acostumbrado, como las paradas en boxes y hacerlo en el sitio adecuado. Tenemos que salir con neumáticos fríos a pista y hay que saber maximizar eso. Después está la entrada en el pit lane lo más rápido posible, donde hay ciertos riesgos que ahí hay que saber porque es muy fácil ganar o perder un segundo que luego en pista es una auténtica barbaridad. Estas son las cosas en las que soy nuevo, pero poco a poco seguro que que irán bien y después de la primera carrera pues sabré también dónde podré mejorar más... aunque pinta todo muy bien.

Estás en el Prema Racing, histórico de de la Fórmula 2. Parece que ahora mismo hay algunos algunos cambios en el equipo...

Sí, ha sido un momento de transición, lo bueno es que sigue habiendo mucha gente dentro que sabe lo que es ganar, una persona cuando gana lo único que tiene ganas es de volver a ganar o seguir ganando, tienen mucha hambre.

Yo vengo con muchísimas ganas de hacerlo bien, arrastro un buen año en Fórmula 3, especialmente el final fue súper bueno, guardo un recuerdo increíble y también el apoyo de Aston Martin sé que va a ayudar, así que todos vamos a empujar hacia lo mismo. Al final tenemos el mismo objetivo, y cuando equipo y piloto se juntan con eso es superimportante y vamos a luchar a tope por ello.

¿Aston Martin se está volcando mucho contigo a la hora de ayudarte?

La verdad que estoy muy contento porque desde que me he unido a ellos las cosas han ido súper bien y eso también ha ayudado a que nuestra relación mejore, en especial en beneficio mío. Noto un cariño enorme por ellos, les estoy súper agradecido por la confianza que que han depositado en mí. Por supuesto, yo he trabajado un montón y luego en pista los resultados han acompañado, que es al final lo que lo que ellos quieren de mí.

¿Y qué plan tienes con ellos de cara a este año?

El plan es disfrutar. Considero que cuando una persona disfruta, siempre las cosas como que van de la mano, en este caso los resultados, y este es mi objetivo. Sé que luego eso pues ayuda también a que salgan cosas. Escucho cosas que me motivan un montón, cosas que ya el año pasado empecé a probar, como el simulador, visitas en la fábrica, y poco a poco pues se van escuchando cosas que aún me motivan más y más. Así que estoy con muchísimas ganas, de momento este enfoque me está funcionando y quiero seguir manteniéndolo.

Mi trabajo ahora es centrarme en lo mío en la pista, pero sentirme cada vez más cerca de la Fórmula 1 es algo increíble Mari Boya — Piloto de Fórmula 2 y Aston Martin

¿Cómo ves las nuevas instalaciones de Silverstone? El nuevo túnel de viento, el simulador...

Poco a poco voy asimilando un poco más la gran diferencia que hay de una estructura de Fórmula 1 a lo que he estado acostumbrado siempre. Siempre digo que hay que cambiar las dimensiones por mucho para imaginarte lo que es eso, pero al final mi trabajo ahora es centrarme en lo mío en pista y sí, es algo superbonito y que me motiva un montón y sentirme cada vez más cerca de ello es algo increíble, pero sé que si me enfoco en lo mío, pues también me ayudará a acercarme más a ello. Hay que saber en qué momento se puede centrar uno en qué cosas.

Estos últimos días has estado allí. ¿Has has podido captar el ambiente?

Siempre describo el ambiente de la misma manera: el concepto del equipo para mí es muy claro, es de trabajador y de tener esperanza en el futuro, tiene muchísimas ganas. Se asemeja un poco a mí, soy un piloto joven que lo único que mira es el futuro, a seguir mejorando, a seguir creciendo y considero que vamos muy unidos de la mano.

Este año es un nuevo proyecto también para ellos con el nuevo coche, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas que al final es un poco lo mismo para mí, en una nueva categoría, así que parece que vamos un poco unidos de la mano.

¿Y tu familia, que son tan fanáticos de Alonso, cómo viven ahora mismo este inicio de temporada tan difícil?

Lo viven un poco como yo, porque yo no he dejado de ser alonsista por mucho que sea, entre comillas, como si fuera un compañero de equipo y trabajo. Veremos cómo cómo va, pero seguro que a futuro bien y y de la mano de él todo seguro que es mejor.

¿Fernando Alonso? He intentado evitarlo porque cada uno está centrado en sus cosas, pero estoy esperando con muchísimas ganas sentarme y tener una conversación con él Mari Boya — Piloto de Fórmula 2 y Aston Martin

¿Has podido hablar con él desde que aterrizaste en Aston Martin?

Sinceramente he intentado evitarlo porque cada uno está centrado en sus cosas, yo también he tenido bastante en Fórmula 2. No me quiero imaginar lo que habrá tenido él, así que estoy esperando con muchísimas ganas Australia para sentarme y tener una conversación con él, y no solo con él, también con ciertos integrantes del equipo con los que ya tengo buena relación, ya los conozco de medio año y he pasado bastante tiempo con ellos. Tengo muchísimas ganas de ver cómo está el ambiente y y también de verlo en un ambiente también de por fin de carreras.

¿Y con Adrian Newey?

La verdad que lo conocí el año pasado, en las carreras de final de curso en las que estuve, Qatar y Abu Dhabi... pero aún no he tenido la oportunidad de sentarme con él y tener una charla. Entiendo que en ese momento estaría superliado con un montón de cosas en la cabeza. Por otro lado, soy una persona que prefiere que si hay un acercamiento entre dos, que sea él el que tome esa decisión y no molestarle en diferentes momentos que igual él está pensando en sus cosas o a saber qué estará maquinando.

¿Qué impresión da cuando te lo cruzas?

Es una persona que parece que vaya sola por ahí, lo ves pensando en sus cosas, muy amable con las personas del catering y todo eso. Soy una persona muy de pueblo, muy sencilla, y me suelo fijar en estas tonterías... y creo que dice mucho de una persona, porque no tiene por qué hacerlo eso, pero dice mucho de él. Ojalá que en un futuro tenga la suerte de poder trabajar un poco más de cerca con él y y poder contaros un poco más.

Mari Boya charló con Joan Vehils, director de SPORT, durante su visita a la redacción / SPORT

En todo caso este año, aunque haya empezado con muchos problemas, va a ser uno de los años con más margen de desarrollo para para los coches...

Sí, no solo para Aston Martin, sino para todos. Cuando algo es nuevo es complicado sacarle el máximo rendimiento desde el primer momento, así que seguro que será un año de mucho trabajo. Hay que seguir con la misma ilusión de siempre, que eso no se pierda, que eso seguro que ayuda a a seguir mejorando y es al final lo que todos buscan.

¿Y tu objetivo a nivel personal en 2026? ¿Algún reto o objetivo?

Disfrutar siempre. El año pasado fue una de las cosas que hice el 'click', digamos un poco antes de mitad de temporada, y la verdad que me ha funcionado un montón, disfrutar de los fines de semana como cuando era un niño que iba al karting básicamente a hacer lo que más le gustaba, con la experiencia que he ido obteniendo todos estos años. Ese ese es mi objetivo primordial, seguro que me ayudará.

El objetivo es disfrutar de los fines de semana como cuando era un niño que iba al karting a hacer lo que más le gustaba Mari Boya — Piloto de Fórmula 2 y Aston Martin

El nuevo formato de Fórmula 2, ¿crees que para ti puede ser un beneficio?

Es una pregunta que que mucha gente interna me pregunta porque realmente lo creo. Soy una persona a la que le encantan las carreras y cuando empiezan a ser más largas, con estrategia de paradas y eso, me gusta, porque me gusta mucho gestionar, entender el coche, lo que le hace falta, en qué momento... aún no he hecho la primera carrera, pero sobre el papel estoy muy motivado con este nuevo formato.

¿Y como piloto en qué tienes que mejorar?

Siempre hay cosas para seguir mejorando, no solo dentro de pista. También hay muchas cosas, por ejemplo, en la manera que se afrontan los fines de semana, que pueden tener un efecto. Considero que el Mari de hace 3 años, respecto al de ahora, no es mucho más rápido, es muy similar, pero la manera en la que enfoca las cosas le ayuda a poder sacar su máximo potencial. Hay que seguir trabajando en ello para para demostrar de todo lo que somos capaces.

¿Sería un sueño o una recompensa poder subirte a algunos libres al Fórmula 1?

Sería algo muy especial, y sé que entre comillas está de mi mano y del equipo Prema sacar un un buen año, que los resultados acompañen y eso vendrá de la mano.

Hacer unos test en Fórmula 1 sería algo muy especial, y sé que está de mi mano y del equipo Prema sacar un un buen año Mari Boya — Piloto de Fórmula 2 y Aston Martin

¿Te esperabas el giro de guion de Pepe Martí, que haya pasado a la Fórmula E con 20 años?

Al final él tendrá la gente a su alrededor que le habrá aconsejado y él supongo que también habrá considerado que esa era su mejor opción. No creo que se quiera cerrar las puertas, pero digamos que aún no se ha visto ese cambio de Fórmula E a Fórmula 1. Todo lo que sea un coche es divertido para nosotros como pilotos, y supongo que también lo estará disfrutando. Sé que el sueño para para él y para todos es la Fórmula 1. No está en su casa, sigue corriendo en un campeonato donde está muy bien valorado y seguro que lo estará disfrutando.

¿En tu caso ves el sueño de la Fórmula 1 muy lejano todavía?

Bueno, si me pongo así es tan solo un paso. Sí que puede haber mini pasos por otros lados, como puede ser la vía de la Fórmula E o la Indycar, donde está Palou. Pero me centro en la Fórmula 2 y sé que si los resultados acompañan es la vía más cercana a ella, y es por donde más gente lo ha conseguido. Sería un sueño increíble.

Mari Boya durante su visita a SPORT / SPORT

¿Qué es el mejor consejo que te han dado?

Soy una persona que en mi ADN siempre llevo el trabajo. Considero que cuando me doy cuenta yo mismo que puedo mejorar o que necesito cambiar ciertas cosas para mejorar, lo doy todo por ello. No me cuesta nada, porque siempre hago lo que más me gusta en esta vida, que es pilotar y competir, así que siempre el trabajo es súper importante y lo llevo en mi ADN. No es un consejo, pero sí que es una manera que que tengo yo de afrontar en general mi vida.

¿Y cuando estás en Aston quién es tu mejor guía?

Mi guía es es Nuno, que es como el representante de la academia, y es con la persona que más tiempo paso. Le estoy muy agradecido, porque al final él es el que me presenta al equipo, y él da como su palabra por mí. Tiene cierta responsabilidad, y si en el momento que firmo con ellos los resultados no acompañan, sé que la gente iría directa a él y es por ello que he seguido trabajando un montón, para que su palabra dentro del equipo pues tuviera peso y valor. Sé que ahora está bien recompensado por lo bien que que ha ido desde que estoy con ellos.

¿Qué dirías que tendría el piloto perfecto de los pilotos actuales que hay en parrilla de Fórmula 1?

Muchas cosas las cogería de Fernando. Por supuesto me gusta un montón Max Verstappen, seguramente cogería su agresividad o la manera que tiene de darle esa emoción a las carreras por llevar las cosas tan al límite, eso me gusta un montón de él. Luego me gusta también Russell, considero que es un piloto rapidísimo. Por otro lado, las clasificaciones de Leclerc son muy buenas, y Sainz sé que la gestión de carrera que tiene igual desde fuera no se ve, pero he escuchado de los equipos que es muy buena.

¿Lo mejor de Alonso? Pues su carácter, la manera que tiene de de llevar a un país, a un equipo, de generar tanta emoción e ilusión, aunque a veces los resultados no acompañen... la manera que tiene de cautivar es algo increíble. Ojalá en algún día pueda parecerme a él lo máximo posible Mari Boya — Piloto de Fórmula 2 y Aston Martin

Y bueno, Fernando pues como carácter, la manera que tiene de de llevar a un país, a un equipo, de generar tanta emoción e ilusión, aunque a veces los resultados no acompañen... la manera que tiene de cautivar es algo increíble. Si tuviera destacar algo de él, es eso, pero también es un piloto rapidísimo, gestiona la carrera súper bien. Y luego está la edad que tiene y la manera que tiene de rendir aún, es algo increíble, y sé que en Aston Martin cada fin de semana se siguen sorprendiendo con él y me parece algo increíble. Ojalá en algún día pueda parecerme a él lo máximo posible.