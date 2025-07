Mari Boya y Jak Crawford ganan para Aston Martin en la F3 y F2 de Silverstone

Doblete de los pilotos de Aston Martin en las dos caregorías antesala de la F3 y la F2 en el Gran Premio de Gran Bretaña. El primero, el leridano Mari Boya, de 21 años, lo ha logrado completando un fin de semana redondo, después de que ayer también subiera al podio (3º) en la carrera sprint. En la clase intermedia ha vencido Jak Crawford, piloto de desarrollo de la escudería de Silverstone, cuyo director, Andy Cowell, ha celebrado por todo lo alto el éxito en la carrera de casa.

Boya forjó su victoria en la lluvia al acertar con la elección de neumáticos de agua en la salida, cuando caían solo unas gotas y saltó del cuarto al primer puesto en la primera curva.

El líder Rafael Câmara y Nikola Tsolov decidieron arriesgarse con los slicks, confiando en la previsión de los equipos de que la lluvia cesaría. Sin embargo, no solo la aumentó la intensidad a mitad de la carrera, hasta el punto de que la dirección de la prueba decidió sacar la bandera roja. Sin previsión de mejora y con el tiempo corriendo en su contra, no se reinició la carrera, confirmando la victoria de Boya. Théophile Naël y Noel León completaron el podio.

Boya asciende al cuarto puesto en el campeonato de pilotos y está a 35 puntos del liderato a falta de tres rondas por disputarse.

En cuanto a Jak Crawford, tras su gran fin de semana en el GP de Gran Bretaña 2025 ha recortado las distancias con su rival por el título de la F3, Richard Verschoor hasta los seis puntos, por lo que puede soñar con ganar el campeonato a falta de todavía seis rondas.

"Es un día de orgullo para nuestros jóvenes pilotos Mari Boya y Jak Crawford, que han conseguido ganar las carreras principales de sus categorías aquí, en nuestro evento de casa en Silverstone", ha destacado Cowell.

"Mari Boya, el primer miembro de nuestra Academia de Pilotos, ha hecho una actuación excepcional para conseguir su primera victoria en la Fórmula 3, en unas condiciones muy duras y húmedas".

"Su compostura fue impresionante, y su ascenso de la 13ª posición a la cuarta en el campeonato en los dos últimos eventos demuestra lo decidido que está a demostrar su nivel. Es un hito importante para Mari y un momento especial para nuestra Academia de Pilotos, ya que supone su primera victoria".

"También quiero reconocer el fantástico pilotaje de Jak Crawford en la carrera principal de Fórmula 2. Dominó las condiciones complicadas a la perfección. Nunca es fácil en condiciones meteorológicas cambiantes, pero él gestionó sus neumáticos muy bien. Es estupendo verle seguir luchando por el título, ahora segundo en el campeonato. Estamos increíblemente orgullosos de ambos pilotos", ha concluído Andy Cowell.

"La carrera no ha empezado de la mejor manera porque ha sido un momento difícil, había que estar frío y tomar la decisión adecuada. Hemos decidido ir con lluvia y la pista se estaba secando. Luego ha empezado a llover otra vez un poco más y ya ahí más relajado. Luego ha vuelto la lluvia superintensa y hemos acabado la carrera un poco antes de lo normal, pero la victoria se queda en casa", analizó Mari Boya en DAZN.

El integrante de Campos Racing hizo hincapié en la comunicación constante con su ingeniero, debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, aseguró que la carrera "ha sido más tranquila de lo habitual", pendiente de "si llovía o paraba mucho más de lo que estaba previsto".

El piloto catalán no quiere poner límites a sus sueños. Además, con un más que posible futuro en F2, con el asesoramiento de Aston Martin. "No me voy a poner ningún techo porque en cada carrera nos estamos mejorando. El principio de temporada ha sido un poco duro, pero vengo en hat-trick, en racha de podiums y ahora con una victoria. Así que, me siento en mi mejor momento y ahora simplemente disfrutarlo, seguir trabajando y las cosas vendrán", aseguró.