Mari Boya se despide del Campos Racing

Después de dos años de camino conjunto, Mari Boya se despedirá a final de esta temporada del Campos Racing, tal y como hizo oficial el propio piloto.

"Siempre he sabido que en algún momento de mi vida cruzaría camino con Campos. Han sido dos temporadas, pero qué dos temporadas, no solo por los logros que hemos conseguido, sino por todo lo que hay detrás", explicó el joven piloto de Fórmula 3 a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Sabía que era mi sitio, y no puedo estar más agradecido a todos y cada uno de los que habéis estado a mi lado. Para mí ha sido como estar en familia", continúa en su publicación el piloto que firmó hace unos meses por la Academy de Aston Martin.

"Nunca me han gustado las despedidas", explica, "pero después de esta temporada nuestros caminos se separan. Todo lo que hemos vivido me acompañarán para siempre. Hoy me despido, pero esto no acaba aquí. Nos vemos en pista".

El Campos Racing no tardó en responder a la publicación del piloto español, agradeciéndole el recorrido conjunto. "Dos años increíbles Mari!! Como lo hemos pasado en las dos temporadas!! Gracias por ser como eres y dar siempre tu 200%, y sobre todo por formar parte de la familia Campos. Nos vemos en pista", escribió la escudería en respuesta al vídeo.

Futuro prometedor

El piloto de Les ha firmado una brillante temporada en la Fórmula 3 que finalizó el pasado 7 de septiembre en Monza, luchando prácticamente hasta la última carrera por el título. Finalmente tuco que conformarse con la tercera plaza, por detrás del brasileño Rafael Camara y el búlgaro Nikola Tsolov aunque sí contribuyó con su actuación a la victoria del Campos Racing en el mundial de constructores.

La escudería española sumó 314 puntos para alzarse con el triunfo, superando a Trident y MP Motorsport que completaron el Top-3 de la general de constructores.

Boya, con el director de Aston Martin, Andy Cowell, en la sede de equipo / Aston Martin

Mari Boya se ha convertido en los últimos años en uno de los pilotos más prometedores de la cantera del motociclismo español. Como su referente, Fernando Alonso, arrancó en el karting con 11 años y ha destacado en todas las categorías en las que ha competido. Un trabajo que ha llamado la atención de Aston Martin que el pasado mes de junio lo fichó como el primer piloto de su nueva Academia.