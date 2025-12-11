Test en Abu Dhabi
Mari Boya brilla en su primer día en la Fórmula 2
El piloto de la Vall d'Aran , que se estrena en la categoría antesala de la F1 con Prema y pertenece a la Academia de Aston Martin, terminó quinto en la primera jornada de test en Abu Dhabi
Mari Boya ha comenzado con buen pie su recorrido con Prema en F2. El piloto de la Academia Aston Martin ha debutado marcando el quinto mejor crono en la primera de las tres jornadas de test programadas en Abu Dhabi por la categoría antesala de la Fórmula 1.
Oliver Goethe fue el más rápido (1.37.203), seguido a solo 66 milésimas por el vigente campeón de la F3, el brasileño Rafael Camara, que mostró una impresionante capacidad de adaptación a su nueva categoría. Joshua Duerksen completó el top tres a 87 milésimas, mientras Boya se situó a medio segundo.
Entre las novedades cabe mencionar el estreno Colton Herta con Hitech. El californiano deja atrás su etapa en IndyCar para perseguir el sueño de la Fórmula 1 con Cadillac. En 2025 será piloto reserva de la escudería americana, además de competir a tiempo completo en F2.
A sus 25 años, será uno de los más veteranos de la parrilla. Y visto lo visto en su primer día, necesitará un margen para afianzarse en la categoría.
Los tiempos (Día 1)
1. Oliver Goethe (MP) 1'37"203
2. Rafael Camara (Virtuosi) a 0"066
3. Joshua Duerksen (Virtuosi) a 0"087
4. Gabriele Minì (MP) a 0"342
5. Mari Boya (Prema) a 0"502
6. Sebastián Montoya (Prema) a 0"567
7. Noel León (Campos) a 0"616
8. Kush Maini (ART) a 1"299
9. Alexander Dunne (Rodin) a 1"467
10. Tasanapol Inthraphuvasak (ART) a 1"527
