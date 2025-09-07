Mari Boya brilla con Campos Racing y Aston Martin ya piensa en su futuro

Mari Boya ha cerrado la temporada de la Fórmula 3 subiendo al podio final, liderado por el campeón Rafael Camara. El piloto aranés, que optaba al subcampeonato en la última cita del curso, este domingo en Monza, se ha visto superado finalmente con Nikola Tsolov y ha acabado tercero. Ahora, Aston Martin y él ya miran a 2026.

Con el título sentenciado desde Hungría por el brasileño Camara, Boya lo tenía difícil para terminar segundo tras una clasificación complicada en Italia, que le exigió a remontar en las dos carreras del fin de semana. La primera la saldó con un quinto puesto tras la penalización al ganador Tramnitz y el incidente de Tsolov.

Pero este domingo la segunda carrera ha sido muy intensa y favoreció a Tsolov, segundo en el podio de Italia y también en el campeonato, después de la novena plaza que firmó Boya.

"Es una sensación amarga porque pensamos en lo que podríamos haber logrado tras ser el piloto con más puntos desde el fin de semana de Austria", ha reconocido el catalán, que ha celebrado el éxito de Campos Racing en el campeonato de equipos. Con todo, Boya hace historia como mejor piloto español clasificado en la historia de la Fórmula 3 o su predecesora GP3.

Los planes de Aston Martin

El jefe de equipo de Aston Martin, Andy Cowell, ha aplaudido la temporada de Boya y especialmente la segunda mitad en la que ha sumado más puntos que nadie. Estaba fuera de los diez primeros del Campeonato antes de su anuncio como el primer miembro de la Academia.

"Me gustaría felicitar a Mari Boya, el primer miembro de la Academia de pilotos de Aston Martin, por acabar tercero en la FIA Fórmula 3. Mari, que se ha quedado a nada de ser subcampeón, ha hecho una temporada para estar muy orgulloso. Vale la pena reconocer sus actuaciones durante las últimas cinco citas, pasando de la posición 13 a la tercera. Tenemos ganas de compartir los planes de 2026 de Mari en su debido momento", ha comentado Cowell en un comunicado oficial.