Marc Márquez, de visita al paddock de F1 en Barcelona

Marc Márquez, invitado por Audi, ha revolucionado este viernes el paddock de Montmeló en la primera jornada del Gran Premi de Catalunya-Barcelona de Fórmula 1.

Después de reencontrarse con su mejor versión en Hungría, donde logró su primera victoria del curso y se mostró recuperado de su última operación en el hombro derecho, Marc ha aprovechado el respiro en el calendario de MotoGP para acercarse al Circuit, a primera hora de la mañana.

Durante su visita al Circuit, Marc ha charlado animadamente con Carlos Sainz sénior y con su hijo, piloto de Williams. También ha tenido ocasión de saludar al líder del campeonato Kimi Antonelli, con el que coincidió en Mugello, cuando el italiano dio el banderazo final a la carrera de MotoGP.

Marc Márquez y Carlos Sainz sénior, durante el GP de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich

Pero sin duda, el momento más emocionante para el '93' ha sido cuando ha podido subirse al Audi F1, guiado por los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, que le han mostrado los detalles del volante

"Si me lo dejan, salgo a dar una vuelta..." ha bromeado Marc, que en clave de MotoGP ha pedido '"calma" de cara a la próxima cita en Brno, el GP de la República Checa, y ha asegurado que no se ve favorito.