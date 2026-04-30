Marc Gené: “Alonso seguirá, le veo en la parrilla en 2027”

Marc Gené (Sabadell, 1974) fue uno de los pioneros españoles en la Fórmula 1, disputando un total de 36 grandes premios (33 con Minardi y 3 con Williams) entre 1999 y 2004. Desde entonces es una de las caras habituales en Ferrari, primero como probador y más tarde como embajador de la marca. Además es comentarista estrella de Sky Sports F1.

Marc nos recibe en su luminosa casa de Barcelona, recién llegado de Maranello y pocos días después del pacto de la FIA, la FOM y los equipos para introducir cambios en el reglamento 2026, que tanta polémica ha generado desde la carrera inaugural en Australia. Las modificaciones serán efectivas ya este fin de semana en el GP de Miami.

¿Qué le parecen las novedades?

Hasta ahora se han visto carreras muy interesantes, mucho más que lo fueron en los últimos años, en circuito como Suzuka o Shangai, donde normalmente pasaban pocas cosas. La clasificación se tenía que mejorar, con una reducción de energía los pilotos van a gestionar menos. Se tenía que mejorar también el tema de la seguridad para evitar accidentes como el de Bearman y Colapinto. Ahora veremos qué impacto tienen los cambios en Miami, pero estoy contento porque han intentado cambiar lo que se podía mejorar y no han tocado lo que funciona, que para mí es la carrera.

¿Estaba de acuerdo en que eran necesarios cambios urgentes?

Cuando hablaba con los pilotos, en mi caso con Leclerc o Hamilton, ambos me decían que gestionar energía en la quali es algo antinatural. Incluso a mí, que aún conduzco coches de carreras, me parece extraño. Si me hicieras gestionar la energía al hacer la vuelta de clasificación, donde vas a tope, te diría que no es muy de piloto, con lo cual se tenía que mejorar este aspecto. Y tras el accidente de Suzuka la seguridad era la prioridad.

¿Qué era lo más negativo y lo más positivo de la normativa tal como se aprobó inicialmente?

Lo más positivo es la variabilidad que hay, vemos adelantamientos de energía, como veíamos el año pasado adelantamientos de DRS, pero hemos visto adelantamientos también con apuradas de frenada. Son adelantamientos un poco a lo Mario Kart como se ha dicho, ¿no?, pero es bueno. En las retransmisiones que hago en Italia me lo paso mejor ahora, con estas carreras. En clasificación espero que con menos recuperación, el piloto no va a tener que gestionar tanto la energía. Y si no es suficiente, es muy fácil de mejorar porque es una cuestión de software.

El hecho de que algunos pilotos digan que los adelantamientos son artificiales o que no son tan valiosos como los de antes, ¿cómo lo ve?

Bueno, se quejan los pilotos que no van bien. Los pilotos de Ferrari y de Mercedes se han quejado menos de este tema y seguramente se han quejado más Max Verstappen o Fernando Alonso, que han tenido un inicio de año muy complicado. Pero Hamilton y Leclerc me han dicho que la carrera está muy bien. Estos adelantamientos existían ya con el DRS. Simplemente es otro sistema, un adelantamiento un poco' yo-yo', que te adelantan, luego estás sin energía, luego tú lo vuelves a adelantar. A mí esto me parece bien, siempre y cuando también haya apuradas de frenadas.

Carlos Sainz dice que los cambios están bien, pero que a medida que vaya avanzando la temporada habrá que hacer más. ¿Está de acuerdo?

Sí, a mí me gusta esta mentalidad de la Fórmula 1, lo hablo a menudo con Domenicali. Hoy en día es un deporte que tiene mucho éxito. Yo llevo más de 20 años en la Fórmula 1 y nunca había vivido un momento tan dulce como el actual, además con gente muy joven... llevamos tres carreras este año totalmente y se ha vendido todo en los grandes premios, en Australia hicimos el récord, casi medio millón de espectadores en tres días. ¿Por qué funciona? Porque los organizadores no tienen miedo en probar cosas y lo que no funciona se cambia o se reajusta. Por ejemplo, el año pasado probamos en Mónaco obligar dos paradas en boxes, no funcionó, se vuelve atrás. La F1 tienen muy claro que esto es un 'show business', es deporte, sí, pero también espectáculo. Hay música, conciertos, la Fan Zone y luego lo más importante del fin de semana, que es la carrera.

Los cambios que se van a ver en Miami, ¿a Ferrari le perjudican, le benefician o no le afectan?

No sabría contestar... sí es cierto que el tema de las salidas era algo que nosotros no queríamos cambiar, porque tenemos un turbo un poco más pequeño que nos da ventaja competitiva en la arrancada, pero luego tienes desventajas por otro lado. Quizá ayude en qualy, donde más tenemos déficit con Mercedes, luego en carrera nos defendemos más.

Gené, en el simulador / Dani Barbeito

Y el parón por la guerra, el hecho de cancelar dos grandes premios ¿ha perjudicado a los equipos?

No lo sé, porque podrías pensar que a los equipos que van peor les permite ganar tiempo para trabajar más, pero a la vez ellos te dicen que las carreras les permiten probar cosas y mejorar. Quizás el equipo más perjudicado es Mercedes, porque en esas dos carreras de Bahrein y Arabia seguramente habrían mantenido su ventaja. Igual en Miami los demás nos hemos acercado un poco, ojalá.

El 'filming day' que hizo Ferrari la pasada semana en Monza sirvió para probar un montón de cosas, ¿Puede contarnos algo al respecto?

Bueno, hoy en día un 'filming day' es casi como un test. Grabamos material para los patrocinadores principalmente, pero todo el mundo sabe que los equipos aprovechan esos 100 o 200 km para probar. Sé que en Monza todo fue bien.

¿Y el famoso alerón Macarena lo van a llevar a Miami?

El alerón desde el primer día ha funcionado, pero tenemos que mejorar un poco la funcionalidad de todo el sistema, la fiabilidad. Me gusta que en Ferrari hayamos innovado en algo que realmente levantó un montón de comentarios en su día y tengo entendido que sí, que a la que acabemos de optimizar su funcionamiento, la idea es llevarlo.

¿Cree que Ferrari está este año ante su gran oportunidad para ser campeón o Mercedes será inalcanzable este 2026?

Mercedes es favorito, pero hemos empezado el año bien. No estamos a su nivel, pero estamos cerca. Tres podios en tres carreras es un buen inicio. Ojalá que sea el año de Ferrari. Dependerá también del ADUO, de las mejoras. Veremos también qué impacto tiene cuando, a partir de junio, ya se haga esta medición en caliente del tema de la compresión. Y dependerá muchísimo de las evoluciones que veremos en Miami, un poco de la curva de mejoras que todos los equipos van a llevar aquí. Me gustaría decirte que sí, pero aún no lo sabemos. Miami será una carrera bastante indicativa en cuanto a mejoras de coches.

Hamilton tuvo un estreno muy difícil con Ferrari el año pasado, sin ningún podio y con declaraciones bastante derrotistas ¿Qué ha cambiado para que ahora su actitud sea tan positiva?

Es una gran noticia que Lewis sea otra vez tan competitivo. Han cambiado dos aspectos. Uno es el SF-26, que es un coche que se adapta más a su estilo de pilotaje. El coche anterior era quizá difícil o al menos muy particular de conducir y a él le costaba un poco más. Y luego está el hecho de que conoce mucho más a Ferrari y nosotros conocemos mucho más a Hamilton. Nos hemos acercado. Él nos pidió algunas cosas que le hemos conseguido dar y a su vez él se ha adaptado a algunas características que tenemos al funcionar como equipo. Esto demuestra que después de tantos años con un equipo, los cambios no son tan fáciles. También le costó a Carlos Sainz, aunque no tardó tanto como Lewis, quizás subestimamos un poco la dificultad del cambio. Ahora ya estamos, tanto él como nosotros, muy bien adaptados y sobre todo le gusta el coche.

¿Qué le costó más en su adaptación a Ferrari?

Sobre todo, ciertos aspectos del coche. Leclerc ya estaba acostumbrado y él le costó, pero no estaba tan lejos. El año pasado fue muy particular porque por primera vez en la historia vimos clasificaciones en las que desde el primero al último había ocho décimas. ¿Qué sucede? Que si Lewis estaba a una o dos décimas de Leclerc, era suficiente para no pasar a Q3. Y esto te complica enormemente el fin de semana. Este año si están a una décima o dos, igualmente sale uno tercero y el otro cuarto. El año pasado uno salía quinto y el otro, el 16º. Y el fin de semana ya era una odisea para Hamilton.

“Leclerc está en su ‘prime’, en su mejor momento. Lo hace todo bien. Es un campeón en potencia”

¿Ve a Leclerc siendo campeón vestido de rojo?

Sí, Charles está en lo que dicen los jóvenes, en su 'prime'. Está en su mejor momento. Lo hace todo bien. Es sin duda un potencial campeón. Nosotros le tenemos que dar el coche para lograrlo. Pero el año pasado consiguió resultados muy destacables teniendo en cuenta el coche que teníamos. Y este año, por ejemplo, en la última carrera, luchar contra Russell como hizo y subir el podio demuestra que está en un muy buen momento. Sí, podría ser el año de Leclerc.

¿Qué equipos le han sorprendido más positivamente esta temporada?

Además de Ferrari y McLaren, que ya estuvieron muy bien en Suzuka, y Mercedes, que sabíamos que iban a ser los favoritos, los dos ‘outsiders’ que me han sorprendido son Haas y Alpine, que han hecho un salto cualitativo muy destacable.

“Newey es un gurú, es muy importante para Aston Martin pero si sacan el proyecto adelante será trabajando en equipo , en Silverstone y Japón”.

Y a nivel negativo, ¿podía imaginar que el desastre de Aston Martin y Honda sería de tal proporción?

No esperaba que fuera un año tan complicado para Aston Martin, desde luego que no. Sobre todo después del fichaje de Adrian Newey. Pienso que van a mejorar, seguro. Son el equipo que más margen tiene. Y el nuevo reglamento de la Fórmula 1 va a permitir que ellos puedan mejorar más, no solo a nivel de motor, sino también en horas de túnel del viento, les darán más chance a los equipos con más dificultades.

¿Cree que si hay alguien capaz de sacar adelante el proyecto es Adrian Newey?

Newey es uno de los gurús, te diría el único gurú de la F1. Pero se ha demostrado que este deporte es un trabajo en equipo. Las grandes escuderías tenemos más o menos 1.600 trabajadores. El éxito no depende de una persona, realmente es de un equipo. Newey va a ser muy importante para Aston, seguro, pero si van a sacar adelante el proyecto será trabajando en equipo en Silverstone y también trabajando con Japón. Sobre todo porque el motor se hace en un país y el chasis en otro.

Vio debutar a Alonso en el 2001, estaba en pista con él. ¿Le sorprende que con 44 años, casi 45, siga en la brecha y con tanta hambre de victoria?

Sí que me sorprende. En mi caso, por ejemplo, con 43 años empecé a perder un poco la velocidad... no me comparo con Alonso, obviamente, pero también pierdes la energía mental, las ganas de viajar y de soportar la presión que hay en este deporte. Fernando tiene ese fuego interior, es un carrerista de verdad. Hay dos pilotos que tienen esta actitud, esta personalidad, uno es él y el otro es Carlos Sainz sénior. Es increíble que a su edad vaya al Dakar y haga lo que hace. Ambos tienen algo que yo a su edad ya no tenía, tenía otros intereses. Además ves que Alonso en sus fines de semana libres se va a correr en karts… quizás ahora que ha sido padre se lo va a tomar con más filosofía. También es así Max Verstappen, pero claro, es más joven que Fernando. Somos muy afortunados en España de tenerle y que a su edad aún nos dé estas alegrías.

¿Le ha visto muy tocado por la decepción de este año?

Nos hemos saludado en el paddock, pero no hemos profundizado en este aspecto. Puedo imaginar su decepción, claro.

¿Cree que seguirá un año más en el Mundial?

Si, yo creo que seguirá, especialmente si ve que el proyecto va a mejorar muchísimo y él sigue siendo competitivo, que lo es, porque si le comparamos con su compañero de equipo, sigue marcando diferencias. Puede que ser padre le cambie un poco sus prioridades, pero en el gran premio que estrenó paternidad siguió siendo súper rápido, o sea que veo a Fernando en la parrilla de 2027 también.

También está viviendo un mal momento Carlos Sainz en Williams. ¿Cree que sus problemas tienen arreglo a corto o medio plazo?

Sí, ya ha puntuado este año, lo cual es muy importante, ha estado delante de Albon y las soluciones de Williams son un poco más fáciles que en el caso de Aston Martin, por lo que tengo entendido. Además, llevan motor Mercedes, que es muy competitivo.

¿Qué es lo que más le atrae de su vida en el paddock?

Hago lo que me gusta, incluso retransmitir las carreras. Me gusta estar con los clientes de Ferrari y los espónsors, en mi rol un poco más de embajador. Y mi trabajo en Ferrari ahora tiene una nueva vertiente, que me encanta y es gestionar la Driver Academy. Puedo estar con los pilotos jóvenes y me siento muy identificado, realmente creo que puedo aportar mucho. Además de vez en cuando sigo pilotando coches, aún me siento piloto cuando me pongo el casco y mono. En Miami tendré la oportunidad con un Ferrari de calle y también lo hago para los F1 Clienti.

Por último, un pronóstico para este Mundial, ¿qué equipos y pilotos estarán en la lucha final por el título?

Después de ver la última carrera de Suzuka, veo a McLaren en la lucha también, porque han mejorado muchísimo y el año pasado arrasaron. En esta lucha tan cerrada, con Mercedes favorito y espero que Ferrari también, sería bonito poder ver una batalla de seis pilotos hasta final de temporada, los de los tres equipos. Kimi Antonelli ha sido un poco la sorpresa, Lewis está ahí y luego tenemos a Oscar Piastri, que seguramente ha madurado mucho tras perder el Mundial del año pasado… Es decir, si los coches están muy parejos, como parece que van a estar, veo una lucha muy abierta de seis pilotos por el Mundial.