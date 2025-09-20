El manager de Verstappen tensa la cuerda: "Seguirá en Red Bull solo si es para ganar"

Max Verstappen puso fin al ‘culebrón’ de su futuro antes del verano al confirmar que se quedaba en Red Bull de cara al curso 2026. Pero eso no significa que vaya a cumplir íntegramente el contrato que firmó en su día y que le une a la escudería de las bebidas energéticas hasta 2028.

El destino del campeón dependerá del rendimiento del coche la próxima temporada, cuando entrará en vigor el nuevo reglamento de la F1 y Red Bull fabricará sus propias unidades de potencia en colaboración con Ford, mientras Honda se marcha a Aston Martin.

El representante de Max, Raymond Vermeulen, tensa la cuerda en una entrevista que publica el periódico neerlandés ‘De Telegraaf’, el más afín al ‘clan’ Verstappen. Y avisa: Si el equipo sigue rindiendo por debajo de lo esperado la próxima temporada, el campeón se irá.

"Sería una historia fantástica si Max pilotara toda su carrera de Fórmula 1 para Red Bull. Pero eso sólo sucederá si tiene un coche para poder ganar", lanza Vermeulen, después de que este año, a falta de ocho grandes premios, Verstappen esté descartado de la lucha por el Mundial con los McLaren.

"El año que viene no se trata sólo del motor, sino también del chasis. Y de la gente que llega al equipo, ¿qué impacto tendrá? Es como armar un rompecabezas. Por eso la conclusión fue que es mejor quedarse al menos un año más", prosigue el manager del piloto y mano de derecha de su padre Jos Verstappen.

Subraya que Max suma cuatro títulos "y quiere ganar más campeonatos en el futuro. No está acabado en ese sentido, pero depende del equipo que pueda luchar por ese objetivo. Así que creo que 2026 será un año muy importante, que determinará dónde está su futuro en la Fórmula 1", zanja. Más claro, agua y en Mercedes y Aston Martin ya han captado el mensaje.